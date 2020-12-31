إعفاء كامل غرامات طلبات التسوية الضريبية المقدمة قبل نهاية شباط

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء منح لجنة التسويات والمصالحة المشكلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات التنسيب لمجلس الوزراء باعفاء المكلفين الذين يتقدمون بطلباتهم الى اللجنة من الغراماتً بنسبة 100% في حال تقديم طلباتهم للجنة المذكورة قبل نهاية شهر شباط القادم .

كما قرر مجلس الوزراء منحها صلاحيات التنسيب باعفاء الطلبات التي يتم تقديمها خلال الفترة من 1/3/2021 ولغاية 31/5/2021 اعفاء من الغراماتً بنسبة 50% ‏والطلبات التي يتم تقديمها خلال الفترة من 1/6/2021 ولغاية 31/7/2021 باعفاء من الغراماتً ‏بنسبة 25%.‏

‏ وتدعو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لديهم قضايا ضريبة دخل او مبيعات عالقة اغتنام فرصة قرار مجلس الوزراء والمبادرة الى تقديم طلباتهم للاستفادة من اعفاء كامل الغرامات قبل نهاية شهر شباط القادم

وبإمكان المكلفين الراغبين تقديم طلبات ‏تسوية ‏ومصالحة للجنة التسوية والمصالحات تعبئة نموذج التسوية من خلال ‏الموقع ‏الالكتروني للدائرة وفي حال طلب التقسيط تقديم اسباب مبررة لهذا ‏التقسيط علما بانه ‏لا يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او ‏التقسيط حتى لو تم تقديم ‏طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن ‏المكلف صاحب طلب التسوية.‏