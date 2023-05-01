إعلامية لبنانية تصدر كتابا توثيقيا عن السياحة في الأردن

أصدرت الإعلامية اللبنانية نضال شهاب كتاباً توثيقاً عن المواقع السياحة تحت عنوان ( الأردن سياحة لكل الفصول )؛ حيث بذلت الزميلة شهاب جهوداً كبيرة لإنجاز هذا الكتاب السياحي التوثيقي الذي يقع في ( ٢٢٢).

وتشير مؤلفة الكتاب إلى ذهولها ما تحمله هذه البلد من تاريخ حضارة، كانت غائبة عن ذهنها، معبرة عن سعادتها للمجيء لهذا الوطن الذي يعتبر أيقونة للسلام والأمن والاطمئنان وملتقى لكل الشعوب، مبينة أنه رغم الوقت الطويل الذي استغرقته في الزيارات الميدانية لكل المحافظات والمدن والريف والبوادي، وشعرت بمتعة مذهلة لأنها زارت مناطق سياحية حاملة تاريخ وحضارة إنسانية عبر العصور.

وأكدت نقلت المحتوى والمضمون لهذه المناطق على شكل توثيقي ليكون مرجعاً أساسياً ودليل لما يمتلكه هذا البلد من حضارة إنسانية شواهدها ماثلة للعيان عبر الآثار منتشرة في كافة مناطق الأردن

ويذكر أن الزميلة شهاب حاصلة على درجة الماجستير في الإعلام من الجامعة اللبنانية ، وتعمل رئيسا لتحرير مجلة كل الفصول التي تصدر في لبنان وتعنى بالثقافة.