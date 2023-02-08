إعلامية مغربية تعلن استعدادها لتبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا

أعلنت الإعلامية المغربية هند بو مشمر عن استعدادها لتكفل وتبني الطفلة المولودة جراء زلزال سوريا في بلدة جنديرس شمال غرب حلب، فجر يوم الاثنين، والتي توفيت أسرتها بالزلزال.

نشرت هند بو مشمر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الطفلة وهي تتلقى الرعاية في المستشفى، وكتبت: “أنا مستعدة أن أكفل وأتبنى هذه الطفلة إذ ليس لها إلا الله، وإذا الإجراءات القانونية تسمح في سوريا، أرجو إيصالي بالمسؤولين والإفادة”.

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وكان تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الرجال فوق أنقاض مبنى متهدم، ويسرع رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل رضيعة عارية إلا من طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه الحبل السري، وفارقت والدتها وأفراد أسرتها الحياة.

وتمكن عناصر الإنقاذ والسكان من إخراج جثث العائلة بعد ساعات من البحث، فيما تتلقى الرضيعة العناية الطبية في مستشفى بمدينة عفرين المجاورة في أقصى شمال محافظة حلب، بعد لفها ببطانية، وسط تدني درجات الحرارة التي لامست الصفر.- وكالات

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