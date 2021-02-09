إعلاميون يؤكدون أهمية الاعلام الاقتصادي لمواجهة مشاكل الاقتصاد والمساهمة في حلها 

عمّان – الغد- ‏نظّم ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية رقمية بعنوان الإعلام الاقتصادي، واقع وتطلّعات” عبر صفحة الملتقى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث استضاف خلال الجلسة الإعلامية إسراء طبيشات من قناة المملكة الفضائية والصحفي إبراهيم مبيضين من صحيفة الغد والصحفي الدكتور فتحي الأغوات من صحيفة الرأي.

وناقش المشاركون دور الإعلام كسلطة رابعة، والتحديات التي تواجهه، وخاصة الصحافة الورقية، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على دقة المعلومات، مع الإشارة إلى أهمية التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة، وتبسيط المعلومة للمتلقي في الصحافة الاقتصادية، وغيرها.

وأكدت الإعلامية إسراء طبيشات أن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الاقتصادي هي المحافظة على أخلاقيات وأساسيات المهنة، مشيرة إلى أن الصحافة الاقتصادية قائمة على الأرقام والحقائق والوثائق التي لا تحتمل الخطأ ولها دور رقابي كسلطة رابعة، ودور تثقيفي للمتلقي بالمعلومات الدقيقة.

ودعت طبيشات إلى ضرورة تناغم العمل في الوسط الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من خلال التنافس المهني واحترام الاختلاف الذي يحفّز على الابداع وتطوير العمل الإعلامي.

ويرى الصحفي فتحي الأغوات أن عدم شفافية وتجاوب بعض المسؤولين مع الإعلام يؤدي إلى نقص المعلومة واتهام الإعلاميين بعدم المصداقية، مضيفا أن أداء وسلوك بعض “الدخلاء على المهنة” يسيء إلى المهنة وسمعتها.

وأشار الأغوات إلى أن الصحافة الورقية الأردنية تعاني كما هو حال الصحف العالمية، بسبب التحوّل الرقمي والتطوّر التكنولوجي، والعزوف عن الإعلان في الصحف، بالإضافة إلى ضعف الدعم المؤسسي الحكومي للمؤسسات الصحفية الرسمية الوطنية، مطالبا بضرورة تطوير أدوات الصحافة الورقية لمواكبة التطورات العالمية للنهوض بالقطاع ودعمها حكوميا للحفاظ على قيمتها المعنوية والوطنية.

من جانبه دعا الصحفي إبراهيم المبيضين إلى ضرورة تسهيل إيصال الخبر الصحفي الاقتصادي للمتلقي، من خلال تبسيط المصطلحات المتخصصة وتوضيح أثر الأرقام فيه، مشيرا في ذات الوقت إلى أن تكون شبكات التواصل الاجتماعي أدوات تخدم الإعلام، وتنقل الصورة كاملة بجميع حقائقها، وليس الصوره المنقوصه.

وشدد على أهمية دور الإعلام الاقتصادي في تسليط الضوء على قصص النجاح الاقتصادية وخاصة المشاريع الريادية التي لها الأثر الكبير في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير منصة للشباب لإيصال أفكارهم ومقترحاتهم الريادية التي ينتظرها الكثير لتبنيها.

من جانبه أكد مدير الحوار الأستاذ فادي الداوود مستشار التعليم والشباب في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية والمدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي أن هذه الحوارات الرقمية هي الوسيلة الأمثل للوصول إلى المشاهدين والمتابعين بسهولة كما أنها فرصة لمشاركة أكبر قدر من المهتمين عن بعد.

وبين الداوود، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الرقمية التي ينظمها الملتقى ويبثها مباشرة عبر صفحته على الفيس بوك تماشيا مع الظروف الراهنة بسبب آثار جائحة كورونا، كما أنه يأتي ضمن خطة التحوّل الرقمي لمجموعة طلال أبوغزاله والتي تشمل فعاليات ونشاطات ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.