“إعلام الشرق الأوسط” تنظم ورشة “كيف اكتب قصة لِلأطْفَالِ؟”

عمان – عقد أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، الأديب والإعلامي الدكتور محمود أبو فروة الرجبي ورشة حول كتابة القصة من خلال برنامج zoom، وقد حضر الورشة أكثر من خَمْسَة وأربعين متدرباً متدرباً من عشر دول هي: الأردن، العراق، البحرين، فلسطين، سوريا، مصر، ألمانيا، السعودية، تونس، الـمغرب، وذلك ضمن نشاطات خدمة الـمجتمع.

وركزت الدورة على مهارات توليد أفكار لقصص الأطفال من خلال تقنية “الـمشكلة والحل”، وكيفية الكتابة ضمن قاموس الأطفال اللغوي، والتقاطة الفكرة ضمن اهتمامات الأطفال، ومواضيع أخرى لها علاقة بكتابة القصة.

وأشار الرجبي خلال الدورة إلى أن كتابة القصة سهلة، ويمكن تحقيقها بسهولة لمن يرغب بها، ومن الـمهم بعد ذلك التطلع إلى مزيد من الإبداع، وهذا له شروط عديدة أهمها الشغف، والقراءة، والـمتابعة.

يذكر أن الرجبي يدرب على فن القصة منذ أكثر من ثلاثين عامًا اعتمادًا على كتابه “كيف تكتب قصة؟”، وتتوجه دوراته للأطفال، والكبار، والـمعلمين والـمعلمات.