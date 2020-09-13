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“إعلام” جامعة الشرق الأوسط تقدم ندوة حول دور التربية الإعلامية في زمن كورونا

منذ 52 دقيقة

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عمان – قدم أستاذ تخصص الإعلام الرقمي في كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور أحمد عريقات، ومن خلال وسائل الاتصال المرئي عن بعد، ندوة علمية بعنوان “دور الأسرة في التربية الإعلامية في زمن كورونا”، نظمها مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء.
وتناولت الندوة، محاور الحديث عن أهم الأهداف التي يعمل عليها الإعلام التربوي، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، وضرورة تزويد المجتمع المحلي والرأي العام بالمعلومات الصحيحة، سواء ما يتعلق بالبرامج والمشاريع التربوية والتعليمية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال المتاحة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت الندوة، أبرز معايير نجاح الإعلام التربوي، المتمثلة في تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع المحلي، والقدرة على تفعيل أدوات الاتصال وتوظيفها بما يساعد على تنمية المواهب، وتحفيز القدرات المتنوعة، وتشجيع المبادرات الخلاقة المبدعة، أضافة لتعزيز القيم التربوية والاجتماعية الرائدة.

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