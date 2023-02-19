إعلام عبري: أكثر من نصف الإسرائيليين محبطون من بن غفير

أعرب أكثر من نصف الإسرائيليين، عن خيبة أملهم من أداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك بعد أشهر من توليه مهام منصبه.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “معاريف” الإلكترونية العبرية وترجمته وكالة “صفا”، يوم الأحد، أن 51% من المستطلعة آراؤهم محبطون من أداء “بن غفير”، وذلك بعد حوالي 3 أشهر من تولي حقيبة وزارته.

في حين أعرب 19% فقط عن رضاهم من أدائه، في الوقت الذي قال فيه 29% بأنه من المبكر الحكم على أدائه في هذه الفترة القصيرة.

بدوره اتهم رئيس الكنيست الأسبق ميكي ليفي، “بن غفير”، بالعمل الشعبوي دون أي نتائج على الأرض، محاولًا كسب اليمين على شبكات التواصل دون أي نتائج أمنية على الأرض.

وقبل أيام وجه رئيس “الشاباك” الإسرائيلي “رونين بار” تحذيرًا شديد اللهجة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، مؤكدًا أن تصرفاته ستقود إلى مواجهة عسكرية في المنطقة.

وذكرت القناة “13” العبرية، وفق ترجمة “صفا”، أن “بار” اتصل هاتفيًا بـ”بن غفير” بعد موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأوضح له أن “تصرفاته وتصريحاته النارية ستتسبب بمواجهة عسكرية في المنطقة”.

وقال “بار” لـ”بن غفير” خلال المكالمة إن: “تصرفاتك وقراراتك تخلق شعورًا لدى الفلسطينيين بأنهم مستهدفون بكليتهم، وتسمم الأوضاع الأمنية في القدس”.