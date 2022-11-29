إعلام عبري: عباس أمر بتفكيك خلايا المقاومة في شمالي الضفة

قالت القناة “12” العبرية، يوم الاثنين، إن الرئيس محمود عباس اجتمع خلال الأيام الأخيرة مع قادة الأجهزة الأمنية وأعطى تعليماته “الصارمة” بتفكيك الخلايا العسكرية المسلحة في شمالي الضفة الغربية المحتلة بـ”السرعة الممكنة”.

وذكر محلل الشؤون الفلسطينية في القناة “إيهود يعاري”، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن عباس وصل إلى القرار المذكور بعد أن تلقى استنتاجاتٍ أن السلطة فقدت السيطرة على الأوضاع الأمنية في شمالي الضفة، وأن الخلايا المسلحة تعمل بتوجيهات من حماس والجهاد الإسلامي لـ”تدمير السلطة الفلسطينية”، وفق زعمه.

وبحسب القناة، دعا الرئيس للعمل على استعادة السيطرة على تلك المناطق وخاصة جنين ونابلس وحل المجموعات المسلحة، وطلب المساعدة من مجموعات تابعة لفتح لهذه الغاية.

وأشارت إلى أن المستشار العسكري لعباس اللواء إسماعيل جبر يسعى لعقد “اتفاقيات تسوية” مع المجموعات المسلحة في شمالي الضفة.