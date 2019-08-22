إعلانات منتجات الأطفال تأسر قلوبهم.. وأهال يقفون حائرين

ديمة محبوبة

عمان- لا تتوانى العديد من المؤسسات عن بث مواد إعلانية، وبكم هائل موجه لفئة الأطفال، عبر القنوات المخصصة لهم؛ إذ يتم اختيار الصغار “الوسيمين” بابتساماتهم الساحرة، وتلقينهم حركات متناسقة مؤثرة لعرض المنتج، مثل: الألعاب، القرطاسية والحقائب المدرسية، وكذلك الأطعمة والسكريات التي يرغب بها كل طفل.

ولذلك، تعمل المؤسسات التي تروج لأي منتج خاص بالأطفال، على أن يكون أكثر إثارة، وأكثر قربا لقلوبهم، مثل: استخدام الشخصيات الكرتونية، أو التأثيرات الصوتية والبصرية.

ومضات إعلانية تجذب الأطفال، يتم عرضها من قبل العديد من المؤسسات بهدف الترويج لمنتجاتها، وتحقيق أرباح مالية، وهنا تدور العديد من التساؤلات حول ظهور الصغار في الإعلانات وتأثيرها على الطفل “المشاهد” صحيا ونفسيا.

وعليه، يحذر الخبراء من أثر هذه الإعلانات بشكل سلبي على الطفل، وبأكثر من جانب، وليس فقط الاستغلال المادي، وإرهاق جيب الآباء بكثرة طلبات الأطفال، لما يعرض على الشاشة الصغيرة.

فبعض الخبراء حذروا من استغلال الشركات لوجود أطفال في الترويج الإعلاني، سواء بأشكالهم أم بحركاتهم، وإظهارهم على الشاشات، وآخرون حذروا مما يباع، وكيفية تلقي الطفل الإعلان، وخصوصا أن ما يروج عادة يكون جاذبا بشكل كبير للأطفال.

وحول ذلك، تبين مي خالد (أم لطفلين) أن القنوات الكرتونية بدأت تشكل لها كابوسا، ولا تستطيع أن تلبي جميع متطلبات ولديها “غير المنتهية”، وذلك إثر الإعلانات التي تروج للمنتجات، فكل يوم هناك منتج مختلف عن الآخر. وترى أن الجلوس معهما على التلفزيون يعد استنزافا ذهنيا وماديا ونفسيا، وخصوصا عند الشعور بالعجز من تلبية تلك الطلبات الكثيرة.

وتؤكد أن مجاراتهما لمرة واحدة فقط، تعني أن الأهالي فتحوا بابا لا يمكن إغلاقه، وعليه حاولت إقناعهما بأن هذه المنتجات لا تباع في الأردن، ويقتصر وجودها في دول الخليج.

ولكن المفاجأة، بإجابة ابنتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام، بقولها “ماما هذا علم الأردن، وهذه الدمية موجودة في المكتبة الفلانية”، ما جعلها تفكر مليا في إغلاق شاشة التلفاز، والبحث عن قنوات فضائية أو وسائل أخرى تبث الأفلام الكرتونية بعيدا عن ظهور الإعلانات.

وتضيف “العديد من المؤسسات والقنوات لا تبث فقط ما هو مرهق للطفل، ويشعره بالحاجة الملحة لهذا المنتج، بل ويظهرون له بأنه متواجد في البلدان كافة، وتحديد مكان توفره بالضبط”، مبينة أنها شعرت نفسها محاصرة من قبل هذه الإعلانات.

أما المشرفة التربوية رائدة الكيلاني، فتبين أن هناك بعض القنوات والمؤسسات التي تستغل الطفل في الترويج لمنتجات معينة، وبعضها لا يناسب سنه وتفكيره، لكن هذا لا يعني أن عمل الأطفال في الإعلانات ممنوع، لكن بمواصفات معينة ومشددة؛ أولها عدم استخدام الطفل في إعلان للترويج عن الممنوعات أو بإيحاءات تؤذيه وتضره وتعرضه للتعنيف بأي شكل.

ويتوجب، بحسب الكيلاني، الأخذ بشروط توفير مكان مناسب للأطفال في مكان التصوير، وأن يتم التعامل معهم بحذر وحرص، وأن لا يتم استغلالهم، وأن يتواجد ذووهم في مكان التصوير بشكل دائم، والأهم أن يحظوا بموافقة الطفل وذويه للقيام بذلك.

في حين يؤكد اختصاصي علم الاجتماع محمد جريبيع أن استغلال البعض في إيجاد أطفال يقومون ببعض الإعلانات التجارية أو الخيرية، كوجود طفل يبكي ويطلب العون، هو أمر غير مقبول بتاتا، لكن إن وجد للترويج عن شيء يستخدمه الأطفال بطريقة حرفية وذكية، ولا تمس من كرامته أو من المحرومات، فلا يجدها مضرة.

وفي الوقت ذاته، يستغرب من كثرة وتسابق القنوات، وخصوصا المهتمة بالأطفال، على عرض منتجات للعناية بهم أو المأكولات والسكاكر، أو الألعاب أو الملابس بشكل ساحر، ويفكر الطفل بأن عدم وجود هذا المنتج في حياته سيشعره بالملل، أو عدم إحساسه بالراحة، ولن يعرف النوم جيدا من دون وسيلة “الإضاءة” التي شاهدها أمس!، جميعها إعلانات ترهق الأهل، وتكدر الأطفال، وتشعرهم كثيرا بالنقص.

ويؤكد جريبيع “مهما كانت الأوضاع المالية جيدة للأهل، ويريدون تلبية المتطلبات كافة، لن يتمكنوا من ذلك، وذلك لكثرتها وانتشارها”.

في حين يؤكد اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، أن شركات الإعلانات تعمل على استخدام وسائل تؤثر على نفس المشاهد، سواء بالحركة أو الصوت أو الغناء، وجميعها أمور تثير اهتمام الطفل، وتجعل مشاعره تصب في حب اقتناء هذه الألعاب أو ما يعرض من منتجات مختلفة.

ويضيف “الإعلانات التي تعرض معاناة الأطفال وأمراضهم، بهدف التبرع غير مقبولة، وأثرها النفسي كبير على الطفل (المؤدي)، حتى لو اقتنع بأن هذا تمثيل، لكن، هذا استغلال لمرضهم بأن التبرع يكون لشفائهم، وجميعها صور تحفر في ذاكرتهم، وتؤثر بهم وتشعرهم بالضعف، والأطفال فعلا بحاجة للحماية من هذا الانتهاك والتعنيف”.

ويلفت إلى أن الإعلانات المعروضة على شاشة التلفزيون لها تأثير قوي جدا على الطفل، لاحتوائها على صور وشخصيات وأغان، تجذب أنظار الأطفال، فضلا عن استهلاك الإعلان عقل الطفل؛ حيث يجعله مشوشا في الأفكار، مؤكدا أنه يجب على الأهل تخصيص أوقات معينة لمشاهدة التلفزيون بوجه عام، وتحديد محتوى المشاهدة بوجه خاص، منعا لهذا الاستهلاك الوقتي والنفسي والمالي.

ويضيف “تبعث الإعلانات قوة تحفيز غير عادية لدى الأطفال، فتجعلهم يتعلقون بذلك المنتج الرائع، ويعملون جاهدين على إرغام الوالدين على شرائه، بغض النظر إن كان ذا منفعة أو يحتاجون له”.

ويميل الأطفال إلى الإعجاب بالمنتجات التي تحمل علامات وماركات معروفة، بحسب مطارنة، وبالتالي تتكون لديهم قناعة بأنه لا يوجد شيء أفضل من ذلك المنتج الذي يحمل العلامة المعروفة.