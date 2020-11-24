إعلان أسماء الفائزين بمسابقة “صدقني” للأسبوع السادس

عمان – أعلنت وزارة الثقافة، أول من أمس، نتائج الأسبوع السادس لمسابقة “صدقني” التي أطلقتها الوزارة أيلول الماضي ضمن المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، في ثلاث فئات “أفهم”، و”أرصد”، و”أشارك”.

وفاز بالمراكز الأولى في الفئات المشار إليها، كل من دانة مهند احمد صدقي مصطفى بني موسى، عن فئة “أشارك الفيديو”، وعمران سالم محمود العوران عن فئة “أشارك مقالة”، ومحمد سليمان عناد خضر عن فئة “أرصد”، ومهند محمود عارف عمر عن فئة “أفهم”.

كما فاز في فئة “أشارك فيديو” عز الدين محمد عدنان السلايمة، وعبد المؤمن حسان مصطفى سليخ، وعبدالرحمن عمر مصطفى احمد حامد. وعن فئة “أرصد” فاز: يونس صالح محمود العجارمة، وهبة الله محمد عبد الرزاق مصطفى الشباطات، وبدر رشيد خلف العظامات، وبيان ماهر شاهر احمد الشراري، وحمزه اسعد سليم النتشة، وفاديا بهجت مصطفى السعدي، وآمال سامح بركة المحاسنة، وإسراء عاصم يحيى الجودة، وريما عماد نمر ابو حمد.

وعن فئة أفهم، فاز كل من رزان أحمد سليمان حسين فريحات، لينا حسان عايش أعيدة، عبدالله زكريا سليمان الدواهدة، خليل ابراهيم سعيد قدومي، مند رشاد عبد العزيز رشاد ابراهيم، ونس محمد شتيوي الشتيات، انصاف احمد موسى القرعان، امال عبدالله عبدالرحيم الاخرس، خلود محمد خشمان الدهيمات العمرو، غفران سلمان حماد القيسي، ريما احمد محمد ابو حميدان، علي عبد الوهاب صبري صالح البوريني، ميس محمد فيصل حسن العدلي، غروب يحيى يوسف احمد ادبيسيه، لجين فراس حسين الصمادي، فايزة محمود محمد الشبول، فاطمة عبد الرؤوف احمد الهزايمة، أروى أحمد جميل خليل بطه، اسماء عمر موسى المحاميد.

وتهدف المسابقة التي تقام للاسبوع السادس على التوالي إلى زيادة الوعي بمبادئ التعامل الرشيد مع وسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات والأخبار، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، وإعلاء قيم المصداقية في المجتمع.

كما تسعى المسابقة إلى نشر المفاهيم الإعلامية، ومواجهة التضليل الإعلامي، حيث تم إنتاج أكثر من 40 درسا تفاعليا، مدة كل منها 10 – 15 دقيقة، تم تحميلها على منصة ” ثقتنا ” https://thekatna.gov.jo/، وبإمكان الراغبين، المشاركة في المسابقة دون تحديد سقف أعلى للعمر للمشاركة.-(بترا)

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