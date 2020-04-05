إعلان أسماء الفائزين بمسابقة “موهبتي من بيتي” للأسبوع الأول

عزيزة علي

عمان- فاز في المسابقة التي أطلقتها وزارة الثقافة بعنوان “موهبتي من بيتي”، التي تنظيمها خلال الأسابيع القادمة في خمسة حقول إبداعية لفئتي الأطفال والشباب.

حيث جاء في حقل العزف والغناء كل من “إباء منير سليمان عكروش/محمود محمد عبد الخالق العزازي/إياد سامي عبدالرحمن حشيشو/رامي طارق زياد فلافلة/ علي عيسى علي عميش/ليث منير محمد داود/سطام سجال سطام المجالي/عمران جمال طارق دراوشة/هراك سيمون اكوب مراديان/علاءالدين صالح محمد الفريحات/عاصم يوسف حمدان الخلايلة/عبدالرحمن وليد سميح شريم/حسين خالد عبدالله الجهماني/ جودي سامر سليم مسمار/زيد معتصم بهجت المجالي/محمد وليد يوسف القطناني/ صالح محمد صالح غرايبة/مرام سليم دسوقي صرصور/ابراهيم ايمن يوسف ابو حمد/ابراهيم صابر ابراهيم محمد تاج الدين/لين عمر محمد بسام الصعيدي/بسام نبيل بسام القسوس”.

وفي مجال الفيلم أو الفيديو فاز كل من “جمانة طارق ناجي ابو حجله/مايا عمر محمد بسام الصعيدي/بيلسان مروان سليمان الشقور/سامر عبد الستار صالح الكفيري/قتيبة ياسين يوسف أبووردة/فرح ومرح نايف الضمور/يامن احمد سامي سعادة/احمد محمد أحمد خليل/جنى باسم رضا سامي/أفنان صقر محمد جمال سيد أحمد/سليمان خليل سليمان عبدالله/كارين ضرغام بشناق/غزل فادي محمد ابو صهيون/ريان علي سمير الزعبي/مصطفى ياسر إبراهيم الجليلاتي/لجين ضيف الله شامان الحردان/الحسن هيثم – محمد نذير – الخولي/قُصي فراس محمد رشاد شحادة/هاشم سيف سمير الصوالحة/لين ياسر عبد الرحمن الحراسيس”.

وفي مجال النصوص الأدبية ( شعر والقصة القصيرة) فاز كل من “مريم محمود إبراهيم أبونواس/نور الهدى راتب سليمان السعايده/سارة ياسر عبدالله العفيشات/دينا منور محمود الهربيد/هدى جميل تامر عاصي/رانيا ابراهيم عبدالرحمن شعبان/ذكريات حمدي حسن أبو عيشة/هبه قدري سليملن نزال/رهف تيسير علي السيوف/أفنان إبراهيم جميل القضاة/غزل عمر عبد الجليل خريسات/صفاء عبدالله حسين بني مصطفى/هشام يوسف زعل الرواشدة/زينه شريف بديع كتانه/ايمان محمد علي ابو الحاج/افنان ياسر محمد ابو سعده/ملاك احمد علي بني عمر/عبدالرحيم محمود عبدالله كافيه/آيه يحيى حمدان القضاه/ولاء عماد يوسف عصفور”.

وفي مجال التمثيل والستاند اب كوميدي فاز كل من “لورين محسن حسين الكردي/سارة بسام ابراهيم سعيد/فارس عبدالله احمد الخوالدة/حلا سلطان علي العتوم/إيهاب محمد حمد بواطي/إسراء محمد فرحان المشاقبة/موسى نضال عطية خضر/حميد راشد سعدو الكباريتي/جنى باسم رضا سامي/زين وحلا موسى عفيف شاهين/عباده حمزه صالح الزيود/تيمور لؤي فرحان أيوب/رياض محمد محمود أبو حمور/جود لؤي محمد الشبلي/حسن علي حسن القدومي/اسامة احمد محمد قرادة/فادي محمد هاشم شعبان/هناء غسان احمد السيد”.

في مجال الرسم فاز كل من “هبه يوسف حسين طوالبه/باسل عبداللطيف محمد عادل يونس/رنيم هشام فوزي ابو عابد/سعد خير ابو حليمة/احمد يزن جعفر القراله/تقى مفرح ابصيص الطقاطقه/نبال محمد غازي الغزاوي/عبد الرحمن عوني أحمد غانم/ هادي سامر خير خرينو/ يقين سليمان طعمة القضاة/شهد أحمد عبد الهادي اعمر/دعاء عبدالله محمد اجبارات/حنان علي جبر ابوزينه/محمد مفيد سليمان السموري/Lana Amer Hatabeh/ رؤى موسى عوض/ايه ذيب عبدالقادر المهيرات/ رزان خليل محمود الطهراوي/ أمينة عبد البديع محمد هاشم/رؤى وجيه زيد الكيلاني”.

وتقدر قيمة الجائزة الاولى في كل حقل 200 دينار وتمنح جائزة 100 دينار لباقي الفائزين، كما تصل قيمة الجائزة الكبرى البالغة 1000 دينار منحت مناصفة للفائز إباء عكروش/ حقل العزف والغناء، والفائزة لورين الكردي/ التمثيل والستاند أب كوميدي.

وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 10 إلى 15عامًا والشباب من سن 16 إلى 25 عامًا.

وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة مساء اليوم نتائج الأسبوع الأول لمسابقة “موهبتي-من-بيتي” التي تواصل الوزارة تنظيمها على مدى الاسابيع القادمة في خمسة حقول إبداعية لفئتي الأطفال والشباب.

وزير الثقافة د. باسم الطويسي اعرب عن فخره واعتزازه بحجم المشاركة المجتمعية الكبيرة ونوعيتها والتفاعل مع حقول المسابقة المختلفة، لافتا أن أرقام الوصول لموقع المسابقة/ وزارة الثقافة زاد عن الستة ملايين مشاهدة، وحجم المشاركات الموثقة للتنافس الفعلية للمنافسة 12 ألفا و595، في الاسبوع الاول من كافة المحافظات .

واشار الوزير الى ان هذه المشاركة التي فاقت التوقعات تعيد التفكير في برامجنا الثقافية وادواتها وطرق التواصل مع المجتمع ، موكدا على ان هذا التفاعل يثبت اهمية الانتقال للعمل الثقافي من مستوى النخبوي الى المستوى المجتمعي ، كما ظهر في حجم المواهب الكبيرة الامر الذي يحتاج استمرار جهود الوزارة في الاكتشاف والرعاية لها .

واعرب د. الطويسي عن شكره لكل من أسهم في إنجاح المسابقة وخصوصا لجان التحكيم ، مثنيا على الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجه العالم فيها جائحة وباء الكورونا المستجد.

وبين أن المسابقة اشتملت على حقول الأدب في الشعر والقصة القصيرة، والرسم، التصميم الغرافيكي، والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، كما اشتملت على الموسيقى والغناء، الفيديو والأفلام المنزلية، التمثيل وستاند أب كوميدي.

وأشار د. الطويسي إلى أن بعض المشاركات كانت مدهشة واحترافية، وبينت فضلا عن التفاعل المجتمعي حجم المبدعين، وهو الهدف الذي سعت له الوزارة في كشف المواهب ودعمها. لافتا أن هناك مئة جائزة أسبوعيا، بينها الجائزة الكبرى لفائز يتم اختياره من بين الفائزين في الحقول الخمسة.

ولفت د. الطويسي إلى أن الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن مشكلة الكورونا ترتبط بأحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام .

ويُشار إلى أنّ وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة ( موهبتي من بيتي ) التي تستمر ثلاثة أسابيع بتاريخ 26/3/2020 في إطار استثمار الأوقات التي نقضيها في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول المسابقة علما أن قيمة الجائزة الاولى في كل حقل (مائتي دينار) و وتمنح جائزة (مائة دينار) لباقي الفائزين ، كما أن الجائزة الكبرى البالغة (ألف دينار) منحت مناصفة للفائز إباء عكروش /حقل العزف والغناء، والفائزة لورين الكردي/التمثيل والستاند أب كوميدي .

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