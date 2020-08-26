إعلان أسماء الفائزين في مسابقات كأس العالم لريادة الأعمال في نسخته الوطنية

عمان- الغد- أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أسماء الفائزين بمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في نسخته الوطنية، تقدم 12 رائد ورائدة أعمال في الجولة النهائية منها. ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع التجهيزات لإطلاق النسخة الثانية عشرة من الأسبوع العالمي للريادة في الأردن.

وحصل على المركز الأول فريق Decapolis ليتأهلوا للمشاركة في المرحلة العالمية النهائية. وفريق iForce وفريق Sagerعلى المركز الثاني والثالث على التوالي، حيث سيتم منحهم كافة الخدمات المقدمة في مختبر الإبداع لدى المركز بالإضافة إلى تأهلهم إلى المرحلة النهائية من جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة في نسختها القادمة في حال لم يسبق للشروع المشاركة.

هذا ومن المقرر أن يشارك أكثر من 150 ألف مشاركا ومشاركة من أكثر من 200 دولة، لأجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد ورائدات الأعمال، ومن الراغبين في الدخول إلى عالم الأعمال في المستقبل، أو الذين يرغبون في تنمية أعمالهم لتحقيق نمو أسرع. وتقدم على المستوى المحلي أكثر من 240 مشروع إلى المسابقة، بواقع 124 مشروعاً أتمّوا متطلبات القبول، و خضعوا لمراحل التحكيم.

ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي للمركز محمد عبيدات عن فخره بالشباب الأردني وبما يقدمونه من أفكار لتنمية وتسريع عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن هذه المنافسات تستهدف تغيير مسار حياة رواد الأعمال المشاركين، وتوفر لهم الأدوات والموارد لمساعدتهم في مختلف المراحل، كما تدعم رواد الأعمال الشباب وتصقل مهاراتهم وتتيح لهم فرص التواصل مع شبكة عالمية من المرشدين من خلال برنامج تسريع .

وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم وتنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ممثلة في مبادرة منتدى مسك العالمي بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمي (GEN)، وتهدف إلى تشجيع رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، ولمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشاريعهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها.

ومن الجدير ذكره أن مشاركة الأردن في المسابقة لا تقتصر على إظهار قدرات الابتكار في مجال التكنولوجيا التي تحظى بها المملكة أمام المشاركين والحضور في المسابقة من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تسلط الضوء ايضاً على الشغف بالعمل كفريق واحد.