إعلان أسماء المرشحين لـ”جائزة لكزس للتصميم”

عمان- كشفت شركة لكزس إنترناشيونال، مؤخراً، عن أسماء المتأهلين الستة لنهائيات “جائزة لكزس للتصميم” للعام الحالي؛ حيث سيتلقى كل منهم التوجيه والإرشاد من قبل نخبة من المصممين العالميين إلى جانب تمويل بقيمة تزيد على 27,000 دولار أميركي لتطوير نموذج أولي. ويمثل المتأهلين كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين وأوروبا وباكستان وكينيا، وقد تم اختيارهم من ضمن عدد قياسي للمشاركات وصل إلى 2,042 مشاركة من 79 دولة.

تعد “جائزة لكزس للتصميم”، وهي الآن في نسختها الثامنة، منصة عالمية تهدف إلى اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبتكرين والمصممين. وقد تم اختيار الأعمال المشاركة وفقاً لثلاثة مفاهيم جوهرية لعلامة لكزس الفاخرة، وهي “التوقع” و”الابتكار” و”التأثير”، مع التركيز على التصميم الذي يمهد الطريق لمستقبل أفضل.

التصاميم المختارة في “جائزة لكزس للتصميم” للعام الحالي هي: بيو سكيلز (Bio.Scales) وهو نظام ترشيح الهواء من الكربون بتصميم قابل للتعديل، والذي يتكون من غشاء مصنوع من البوليمر الحيوي المعد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمصمم سوذرلين سانتو من الولايات المتحدة الأميركية، وفيلت سكيب (Feltscape) وهي عبارة عن سحابة متنفسة مصنوعة من مادة اللباد، تتفاعل مع الأشخاص والحيز المحيط بهم لتحسين عافيتهم ودرجة نقاء الهواء الذي يتنفسونه للمصمم الفرنسي ثيوفيل بيجو والمصمم الإيطالي سيلفاتور سيكرو اللذين يتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما، وفلاش باك (Flash Pak) وهو جهاز ذكي يحمي الطلبة الصغار في حالات الطوارئ ويساعدهم على البقاء معاً في حالة حدوث فيضان مفاجئ للمصمم الصيني ياوكون وو، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.