إعلان أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من الدفعة الثانية (إناث) لبرنامج خدمة وطن

عمان – الغد – أعلنت وزارة العمل اليوم أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من الدفعة الثانية (إناث) لبرنامج خدمة وطن ‏في المسارين المهني والتقني‎.‎

وحسب الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، ‎فإن الدفعة الثانية للبرنامج مقسمة لمرحلتين؛ المرحلة الأولى التحق بها 3500 شاب ‏وفتاة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية خلال شهر آذار القادم وسيبدأ التسجيل لها خلال الشهر الجاري، ليكتمل ‏العدد لـ 6000 شاب وفتاة.‏

وقال الناطق الرسمي أنه تم إختيار (‏‎2000‎‏) فتاة للمرحلة الأولى من الدفعة الثانية من ‏مختلف محافظات‎ ‎المملكة من قبل الفريق الفني لبرنامج‎ ‎خدمة وطن ضمن الشروط العامة للبرنامج ‏والخاصة لكل مزود تدريب، بالاضافة الى 1500 شاب والذين انهوا تدريبهم الوطني لمدة شهر كامل بتاريخ ‏‏30 يناير 2020، من 14 معسكر بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، حيث ستكون مدة التدريب ٥ ‏أشهر للذكور والاناث مدفوعه الأجر من قبل وزاره العمل بالاضافه لمكافئه ١٢٥ دينارا شهريا طوال فترة ‏التدريب لكل متدرب ومتدربة، يليه مباشرة برنامج تدريب عملي ‏‎ ( On job training )‎ لدى مشغلينهم ‏المستقبليين، ويليه تماماً الالتحاق بالعمل‎.‎

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إبلاغ جميع الفتيات من خلال رسائل نصية‎ (SMS) ‎ وتم نشر الأسماء كافة على ‏الموقع الالكتروني لوزارة العمل والمنصة الرسمية لبرنامج خدمة وطن وصفحات الفيسبوك للوزارة ‏وبرنامج خدمة وطن‎.‎

وأكدت الوزارة أن جميع المقبولين في برنامج خدمة وطن والذين سيستكملون مراحل التدريب في ‏البرنامج سوف يحصلون على فرصة عمل في نهاية البرنامج‎.‎

‎ ‎كما دعت الوزارة كل من لم يقع عليه الاختيار أو من لم يتقدم للبرنامج انتظار الاعلان للتسجيل الجديد ‏للمرحلة الثانية من الدفعة الثانية لبرنامج خدمة وطن للتقدم لها بتخصصات عديده منها‎ (Advance ‎Coding, Cyber ‎‏ ‏security, Renewable energy) ‎‏ والتي سيفتح التسجيل لها خلال شهر ‏شباط الحالي‎. ‎

إلى ذلك، دعت وزارة العمل الفتيات ضرورة الدخول للموقع الالكتروني للوزارة أو منصة خدمة وطن‎ أو صفحات الفيسبوك لوزارة العمل، أو ‏صفحة خدمة وطن‎ للاطلاع على باقي التفاصيل.