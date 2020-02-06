إعلان أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من الدفعة الثانية (إناث) لبرنامج خدمة وطن

عمان – الغد – أعلنت وزارة العمل اليوم أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من الدفعة الثانية (إناث) لبرنامج خدمة وطن في المسارين المهني والتقني.
وحسب الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، فإن الدفعة الثانية للبرنامج مقسمة لمرحلتين؛ المرحلة الأولى التحق بها 3500 شاب وفتاة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية خلال شهر آذار القادم وسيبدأ التسجيل لها خلال الشهر الجاري، ليكتمل العدد لـ 6000 شاب وفتاة.
وقال الناطق الرسمي أنه تم إختيار (2000) فتاة للمرحلة الأولى من الدفعة الثانية من مختلف محافظات المملكة من قبل الفريق الفني لبرنامج خدمة وطن ضمن الشروط العامة للبرنامج والخاصة لكل مزود تدريب، بالاضافة الى 1500 شاب والذين انهوا تدريبهم الوطني لمدة شهر كامل بتاريخ 30 يناير 2020، من 14 معسكر بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، حيث ستكون مدة التدريب ٥ أشهر للذكور والاناث مدفوعه الأجر من قبل وزاره العمل بالاضافه لمكافئه ١٢٥ دينارا شهريا طوال فترة التدريب لكل متدرب ومتدربة، يليه مباشرة برنامج تدريب عملي ( On job training ) لدى مشغلينهم المستقبليين، ويليه تماماً الالتحاق بالعمل.
وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إبلاغ جميع الفتيات من خلال رسائل نصية (SMS) وتم نشر الأسماء كافة على الموقع الالكتروني لوزارة العمل والمنصة الرسمية لبرنامج خدمة وطن وصفحات الفيسبوك للوزارة وبرنامج خدمة وطن.
وأكدت الوزارة أن جميع المقبولين في برنامج خدمة وطن والذين سيستكملون مراحل التدريب في البرنامج سوف يحصلون على فرصة عمل في نهاية البرنامج.
كما دعت الوزارة كل من لم يقع عليه الاختيار أو من لم يتقدم للبرنامج انتظار الاعلان للتسجيل الجديد للمرحلة الثانية من الدفعة الثانية لبرنامج خدمة وطن للتقدم لها بتخصصات عديده منها (Advance Coding, Cyber security, Renewable energy) والتي سيفتح التسجيل لها خلال شهر شباط الحالي.
إلى ذلك، دعت وزارة العمل الفتيات ضرورة الدخول للموقع الالكتروني للوزارة أو منصة خدمة وطن أو صفحات الفيسبوك لوزارة العمل، أو صفحة خدمة وطن للاطلاع على باقي التفاصيل.