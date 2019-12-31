إعلان أسماء المقبولين في برنامج خدمة وطن من الذكور

عمان-الغد- أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء أسماء المقبولين في الدفعة الثانية ذكور لبرنامج خدمة وطن ( الذكور) حيث سيبدأ التدريب العسكري والذي مدته شهر من البرنامج صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ ، سيتبع ذلك مجموعة أخرى من الذكور كذلك ستبدأ تدريبها العسكري خلال شهر شباط.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وحدة برنامج خدمة وطن / وزارة العمل، أنهت دراسة بيانات المتقدمين للبرنامج، وتم اختيار المتدربين وفقاً لأسس ومعايير تتناسب مع الأعمار والتوزيع الجغرافي مع التركيز على المحافظات ومدى ملائمة المتقدمين للبرامج التدريبية المطروحة.

وحسب بيان الوزارة فقد تم تقسيم الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن إلى مرحلتين، بحيث تنطلق المرحلة الأولى (التدريب العسكري / الوطني للذكور) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ بمشاركة ٢٢٥٠ شاب ولمدة شهر كامل، ومن شروط التدريب العسكري المبيت بمعسكرات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، من الأحد للخميس من كل أسبوع، فيما تنطلق المرحلة الثانية من التدريب العسكري خلال شهر شباط المقبل وبمشاركة ٧٥٠ شاب بحيث يصبح مجموع الذكور ٣٠٠٠.

وحسب البيان سيتلقى الشباب تدريباً وطنياً لمدة شهر في المعسكرات تشمل اللياقة البدنية وصقل المهارات وتنمية الحس الوطني والانضباط ومحاضرات متنوعة في التوجيه المعنوي.

كما دعا البيان الشباب الذين تم قبولهم الدخول على موقع وزارة العمل http://www.mol.gov.jo وصفحة برنامج خدمة وطن http://khedmetwatan.jo لمعرفة أماكن التدريب العسكري / الوطني وللإطلاع على التجهيزات الواجب اتخاذها من قبلهم تمهيدا لفترة التدريب .

وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الإناث اللواتي وقع عليهن الاختيار وعددهن ٣٥٠٠ واللاتي سيبدئن تدريبهن الفني (لا يتطلب منهن البرنامج تدريب عسكري ) بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٠.

وحسب بيان الوزارة فإنه تقدم للبرنامج بدفعته الثانية ١٦٠٠٠ شخص منهم حوالي ٩٥٠٠ إناث وما يقارب ٦٥٠٠ من الذكور، وزاد البيان بأن توزيع المستفيدين المقبولين كان حسب إقامة المتقدمين، حيث تم قبول عدد ١٣٣٠ من العاصمة بنسبة ٢٤% و ٤١٧٠ وبنسبة ٧٦% من باقي محافظات المملكة هذا بالإضافة إلى عدد ١٠٠٠ الذين سيتم تدريبهم خلال المرحلة الثانية التي ستبدأ خلال شهر شباط بعد فرز المتقدمين حيث سيتم التركيز على المحافظات عند اختيارهم كذلك.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الثانية من البرنامج تشمل تدريباً على مهارات حياتية ووظيفية ومهنية وتقنية ضمن برامج مبنية على الحاجة الفعلية لسوق العمل، وذلك بعد الانتهاء من التدريب العسكري للذكور، بحيث تكون مدة التدريب 5 أشهر، ثلاثة منها لدى مزودي التدريب المهني والتقني، وباقي المدة كتدريب عملي في مواقع العمل، عند مشغليهم المستقبليين.

يشار إلى أنه سيلتحق الذكور والإناث بالتدريب بالمسارين التقني والمهني وبالمجالات التالية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/٢ وحسب قبولاتهم عند كل مزود تدريب وتشغيل: ( الإشراف الهندسي, برامج العمارة المتقدمة, إدارة المستشفيات والسجلات, تكنولوجيا المعلومات, الطاقةالمتجددة, الهندسة والتصنيع, البرمجة المتقدمة, التصنيع المحوسب, إنتاج الوسائط المتعددة, اللحام وتشكيل المعادن, الديكور والنجارة المحوسبة, مساعد طبيب أسنان, صيانة المركبات الهجينة, خدمة العملاء, مبيعات التجزئة, التكييف والتبريد, تمديدات كهربائية ولوحات تحكم, إدارة فنادق, أدلاء سياحيين, إدارة فنادق ومطاعم, فني خطوط إنتاج, السياحة والفندقة, أساسيات مهارات الضيافة, الخياطة , تربة وتسميد (زراعة خضراوات), تدريج خضاروفواكه (تصنيف), صيانة للمضخات الزراعية, زراعة وتربية أشجار النخيل).

وشددت الوزارة على ان جميع المقبولين في برنامج خدمة وطن والذين سيستكملون مراحل التدريب في البرنامج سوف يحصلون على فرصة عمل في نهاية البرنامج، كما دعت الوزارة كل من لم يقع عليه الاختيار أو من لم يتقدم للبرنامج لانتظار الدفعة الثالثة للبرنامج للتقدم لها والتي ستكون بطاقة استيعابية ٦٠٠٠ أخرى و سيعلن عن موعد بدء التسجيل بها و اطلاقها خلال الشهرين القادمين والتي يمكن أن تسير بالتوازي مع الدفعة الثانية في بعض المراحل.