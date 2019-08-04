إعلان أسماء النواب الذين لم يستمروا لنهاية جلسة اليوم

عمان-الغد- أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين لم يستمروا لنهاية الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

و النواب الذين لم يستمروا لنهاية الجلسة هم :

عبد الرحمن العوايشة و خليل عطية و عمر قراقيش و عبد المحسيري و منصور مراد و حسن العجارمة و محمود الطيطي و نضال الطعاني و جودت الدرابسة و خالد أبو حسان و فواز الزعبي و عبدالله عبيدات و وائل رزوق و حسني الشياب و احمد الصفدي و مصطفى الخصاونة و يوسف الجراح و عيسى الخشاشنة و مجحم الصقور و إبراهيم القرعان و خالد الحياري و فضية الديات و محمود العدوان و رجا الصرايرة و عبدالله زريقات و محمد العتايقة و محمود النعيمات و رنده الشعار و عبدالله القرامسة و إبراهيم البدور و محمد نوح و مرزوق الدعجة و محمود الزواهرة و نواف الزيود و علي الخلايلة و عبد الكريم الدغمي و مفلح الخزاعلة و شعيب الشديفات و حسن السعود و حسين القيسي و نبيل الغيشان و عدنان الركيبات و زيد الشوابكة و محمد هديب و كمال الزغول و صفاء المومني و احمد فريحات و صوان الشرفات و سليمان الزبن و حابس الفايز و نواف النعيمات و صالح أبو تايه و عواد الزوايدة و انتصار حجازي و هيا الشبلي و ابتسام النوافلة و ريم أبو دلبوح و انصاف الخوالدة و مرام الحيصة و عليا أبو هليل و شاهه العمارين و موسى الزواهرة و مصلح الطراونة و محمود الفراهيد و صباح الشعار .