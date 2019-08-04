آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إعلان أسماء النواب الذين لم يستمروا لنهاية جلسة اليوم

منذ 3 ساعات
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: ساهر قدارة)
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: ساهر قدارة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين لم يستمروا لنهاية الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

و النواب الذين لم يستمروا لنهاية الجلسة هم :

عبد الرحمن العوايشة و خليل عطية و عمر قراقيش و عبد المحسيري و منصور مراد و حسن العجارمة و محمود الطيطي و نضال الطعاني و جودت الدرابسة و خالد أبو حسان و فواز الزعبي و عبدالله عبيدات و وائل رزوق و حسني الشياب و احمد الصفدي و مصطفى الخصاونة و يوسف الجراح و عيسى الخشاشنة و مجحم الصقور و إبراهيم القرعان و خالد الحياري و فضية الديات و محمود العدوان و رجا الصرايرة و عبدالله زريقات و محمد العتايقة و محمود النعيمات و رنده الشعار و عبدالله القرامسة و إبراهيم البدور و محمد نوح و مرزوق الدعجة و محمود الزواهرة و نواف الزيود و علي الخلايلة و عبد الكريم الدغمي و مفلح الخزاعلة و شعيب الشديفات و حسن السعود و حسين القيسي و نبيل الغيشان و عدنان الركيبات و زيد الشوابكة و محمد هديب و كمال الزغول و صفاء المومني و احمد فريحات و صوان الشرفات و سليمان الزبن و حابس الفايز و نواف النعيمات و صالح أبو تايه و عواد الزوايدة و انتصار حجازي و هيا الشبلي و ابتسام النوافلة و ريم أبو دلبوح و انصاف الخوالدة و مرام الحيصة و عليا أبو هليل و شاهه العمارين و موسى الزواهرة و مصلح الطراونة و محمود الفراهيد و صباح الشعار .

مقالات ذات صلة

“النشامي” يخسر من نظيره البحريني 1-0

منذ 14 دقيقة

وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يبحثون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث

منذ 34 دقيقة

هروب 40 فتاة مخالفة أثناء مداهمة أمنية لناد ليلي.. وضبط 13

منذ ساعتين

“البوتاس” تبدأ تصدير السماد الأحمر للبرازيل

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock