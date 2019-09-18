إعلان أسماء حكام ومرشدي “جائزة لكزس للتصميم 2020”

عمّان- أعلنت “لكزس إنترناشونال” عن أسماء الحكام والمرشدين للنسخة الثامنة من “جائزة لكزس للتصميم 2020″، حيث تهدف المسابقة العالمية إلى دعم وصقل مهارات المصممين الناشئين الذين يسعون إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تصاميمهم.

وانضمت جاين جانج إلى لجنة التحكيم هذا العام إلى جانب مجموعة من قادة التصميم المرموقين، وذلك بما ينسجم مع هدف الجائزة المتمثل في “التصميم من أجل غد أفضل”.

تجلب جانج تصوراً جديداً إلى اللجنة التي تضم مزيجاً متنوعاً من الخبرات مثل باولا أنتونيلي، كبيرة أمناء قسم الهندسة المعمارية والتصميم في متحف الفن الحديث في نيويورك، وجون مايدا، كبير مسؤولي الخبرة لدى “ببليزز سابينت Publicis Sapient”، ويوشيهيرو ساوا، رئيس شركة “لكزس إنترناشونال”.

ولتقديم الإرشاد والتوجيه للمؤهلين الستة الذين سيعلن عن أسمائهم في كانون الثاني 2020، استعانت “لكزس” بنخبة من الرواد المبدعين من حول العالم مثل جو دوسيت، وبيثان جراي، وفيليب مالوين، وشوهي شيغماتسو. تعرض أعمال جو دوسيت، المصمم المبدع ورائد الأعمال، في مختلف أنحاء العالم وهو حاصل على العديد من التكريمات والجوائز العالمية. أما بيثان جراي، فهي مصممة أثاث بريطانية شهيرة تستلهم تصاميمها الفريدة من الثقافات المختلفة وتصنعها بالتعاون من أمهر الحرفيين. فيليب مالوين هو مهندس معماري وداخلي ومصمم منتجات بريطاني كندي حائز على العديد من الجوائز، ويشتهر بأعماله وتركيباته الفنية المتميزة. ويشارك المهندس المعماري شوهي شيجيماتسو، رئيس مكتب العمارة الحضرية في نيويورك، مجدداً في المنافسة، حيث سيعمل على إبراز الإمكانيات الإبداعية للمصممين الشباب، كما فعل سابقاً خلال “جائزة تصميم لكزس 2019”.