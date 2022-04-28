إعلان أماكن مصليات العيد- أسماء

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الفطر ستقام عند الساعة 6:45 صباح أول أيام عيد الفطر في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة بالساحات العامة تطبيقا واحياء لسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان – بوابة رقم (3). وبينت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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