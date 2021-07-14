إعلان أماكن مصليات عيد الأضحى (أسماء)

عمان- الغد- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى ستقام عند الساعة 6:30 صباح يوم الثلاثاء، الموافق 10 ذو الحجة 1432 هجرية، ويصادف 20 من تموز.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة راعت في تجهيز المصليات الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة، ضاعفت عدد المصليات في المساجد الجامعة والساحات الخارجية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي، حرصا على سلامة المصلين.

وأضاف أن الوزارة أعلنت على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أماكن مصليات العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة.

ودعا الحياري إلى الالتزام بالضوابط الصحية المعلنة كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المصلين، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، ومراعاة بعض العادات الاجتماعية المعمول بها سابقا من حيث التقبيل والمصافحة والابتعاد عنها.

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