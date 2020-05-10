إعلان اسماء الفائزين بمسابقة موهبتي من بيتي في أسبوعها السادس

عزيزة علي

عمان– أعلنت وزارة الثقافة اليوم الأحد أسماء الفائزين في مسابقة “موهبتي من بيتي” في أسبوعها السادس، حيث فاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع مناصفة كل من دنيا ضرار جميل الهيلات عن حقل العزف والغناء، وقتيبة أحمد الشخانبة عن حقل الأناشيد والابتهالات الدينية.

وقال وزير الثقافة الدكتور الطويسي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المسابقة في أسبوعها السادس شهدت الكثير من المواهب المتميزة في الحقول كافة، ولا سيما في حقل الانشاد الديني الذي تم إضافته في بداية شهر رمضان المبارك، مشيدا بالأصوات المواهب التي تقدمت في هذا الحقل، وحجم الإقبال على المسابقة الذي تجاوز 20 مليون مشاهدة من كافة فئات الشباب، على المنصات التي خصصتها الوزارة للتفاعل مع هذه المسابقة.

وجدد دعوة الوزارة إلى أهمية توثيق أحداث هذه المرحلة من قبل الشباب الأردني بشتى صنوف الابداع المختلفة، مشيرا إلى المنصة التي خصصتها الوزارة لغايات التوثيق، وجائزة يوميات التوثيق الإبداعي في زمن كورونا التي أطلقتها الوزارة عبر منصة https://kolmorsayamor.gov.joوأعرب الدكتور الطويسي تفاؤله في أن تصل المشاركات مع انتهاء الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد إلى أكثر من 100 ألف مشاركة، ونحو 1000 فائز من الشباب، مبينا أن هذه الفئة من الشباب سيكونون نواة لعمل تنموي ثقافي قادم يسجل بفخر ضمن انجازات الدولة الأردنية في مئويتها الأولى.

يُشار إلى أنّ وزارة الثقافة كانت أطلقت مسابقة (موهبتي من بيتي) نهاية آذار الماضي بهدف استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال والشباب مع العائلة في البيت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج.

وقسمت المسابقة على فئتين، الأولى: الأطفال من سن 10 إلى 14 عاما، والثانية: الشباب من سن 15 إلى 25 عاما. وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، الفن التشكيلي والرسم، الموسيقى والغناء، الفيديو المنزلي، الفيلم وستاند أب، والأناشيد علما أن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل (200 دينار)، وتمنح جائزة (100 دينار) لباقي الفائزين، وتبلغ الجائزة الكبرى (1000 دينار).

وفاز بالجائزة في الأسبوع السادس في حقل الأناشيد كل من:

1 قتيبه احمد عبد الكريم الشخانبة

2 هلا محمد سليمان الصدّر

3 اسراء ماجد عبدالفتاح سمارة

4 محمد نضال إسحاق الجلخ

5 أحمد عصام عبد المجيد شنّير

6 سيف الله محمود عارف عمر السيلاوي

7 يزن عادل ابراهيم احمد

8 محمد بيان ظاهر الديك

9 معاوية حسن عطية الريماوي

10 محمد نضال عبدالحفيظ الشطناوي

11 ركان محمد نور الدين العزام

12 احمد خالد عبد المحسن الزغول

13 أسامة عادل عيسى رومية

14 عبدالرحمن زكريا مثقال جمعة

15 إسماعيل أحمد محمد العواجنة

16 محمد عزالدين عطيه سمارة

17 عازم محمود عازم عازم

18 نورعلي خليل المسيمي

19 ضياء محمد محمد ديب الحوري

20 علا اكرم احمد زومط

وفاز في حقل النصوص الأدبية كل من:

1 سعاد محمد مصطفى الجعبري

2 إباء إياد محمد الشرع

3 حسام عياد مسلم أبو حميد

4 سلوى عبد المطلب الدبايبة

5 هبة وسام البطاينه

6 فيروز هشام غازي العرجان

7 ريحان زاهر عبدالله عبدالله

8 سيرين إياد فايز دية

9 غيداء نايف عايد الجوابرة

10 ليان عزمي عبدالهادي حميدي

11 دانية عبد الحميد ضيف الله العويرات

12 مروان فارس عبدالرحمن الشوابكة

13 يامن ادم سالم عودات

14 تالا وسام فتحي البطاينة

15 لارا حمزه أحمد الشويات

16 ريان احمد محمد البداينة

17 عمر أسعد فتحي نعجة

18 زين محمود سليمان أبو طحيمر

19 دانا عوض مفلح الخزام

20 ريان أسامه فارس الصقور

21 يزن أحمد فرحان الحشاش

وفاز في حقل الموسيقى والغناء كل من:

1 دنيا ضرار جميل الهيلات

2 سيف محمد سمير منير العسلي

3 فارس نعمان عواد حتر

4 حسام داوود ذيب بسيس

5 فرح احسان عارف عيد

6 غازي جميل ابراهيم الطويسي

7 ماريا زهير شحاده حداد

8 أيمن خالد محمد ناصر الدين

9 محمد مخلد محمد الدقس

10 منى فخري وجيه بكر

11 جوليا عمار كمال دبور

12 سالي سليم العوضي

13 اسامة حمزة خليل المشلح

14 رنيم ايمن داود اسعد

15 سامي زهير شحادة حداد

16 محمد عيد عواد الخالدي

17 عمار ياسر مروح ابو الرب

18 ايهم خالد رياض ناصر

19 فايزة عامر حسن السليمان

وفاز في حقل التمثيل والستاند أب كوميدي كل من:

1 احمد نايف أحمد أبو عباس

2 ريماس غانم يونس عانم

3 بانا خاطر عبد المهدي المخاترة

4 عبدالله مخلد فاضل العشران

5 ماريا أحمد مطلق الشرايدة

6 فيصل مسلم محمد الدبوبي

7 ناصر وائل ناصر أبودلبوح

8 ريماس محمد سمير الخليلي

9 بيبرس عبدالله ياسر هارون

10 بيان محمد عبد القادر ابو ناصر

11 جبريل سامي نايف يحيى

12 كرم حسين رضوان بطاينة

13 ماسة راتب سليم ابوبلان

14 عمرو كامل أحمد صالح

15 حنين احمد محمد لطفي خنفر

16 شيماء أحمد عطالله الشباطات

17 زاهي كايد رضوان الريالات

وفاز في حقل الرسم كل من:

1 دعاء احمد محي الدين كناص

2 عُلا منقذ الأحدب

3 هدى مصطفى محمد الطرده

4 دانيا ابراهيم احمد الضمرات

5 هديل منذر صالح الحطاب

6 هبة أحمد سالم العموش

7 زينب وليد محمد الصمادي

8 براء نبيل حسن الهلسه

9 عبيد الله صبحي يوسف ابو ريالة

10 وجدان عاطف عطيه معابرة

11 تسنيم عبدالله احمد هزايمة

12 ليان معاذ فتحي طيفور

13 رؤى جلال حمد القيسي

14 عمر رمزي احمد زبيدات

15 قتيبة سعيد هاشم درويش

16 شذى صبري محمود عمار

17 ياسمين عامر يونس قطيش

18 بترا مفلح فلاح العدوان

19 رنيم فخري وجيه بكر

20 سجى تيسير محمد خنفر

21 رغد خالد يوسف عاصي

22 ياسمين بلال ابراهيم سالم

23 ملاك احمد عوده سليمان