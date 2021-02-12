إعلان الجداول النهائية للمرشحي انتخابات “صناعة اربد”

عمان- الغد- اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، مساء الجمعة، الجداول النهائية للمرشحي انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة اربد.

وتاليا التفاصيل:

انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة اربد (إعادة – 2021)

استنادا لأحكام البند رقم (13) من الفقرة (أ) من المادة رقم (10) من نظام غرف الصناعة وتعديلاته رقم (56) لسنة 2005، وأحكام الفقرة (و) من المادة رقم (18) من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف والقطاعات الصناعية رقم (1) لسنة 2018، ونظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات الاعتراض على جداول المرشحين والبت فيها.

تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب عن الجداول النهائية للمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة اربد (إعادة – 2021).

متسلسل الرقم الوطني للمرشح إسم المرشح اسم المنشأة القطاع الاساسي للمنشأة

1 9731015913 هاني موسى عيسى العبد الله -شركة المدينه المنوره لصناعة البطانيات- الصناعات الجلدية والمحيكات

2 9681007195 نضال ابراهيم خليل حاسي- العرب لصناعة الادوية البيطرية والزراعية- الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

3 9561017475 هاني محمود فالح شطناوى- نورسين لصناعة الألبسة الصناعات- الجلدية والمحيكات

4 9821032300 خالد فخرى محمد خراشقه- شركة ضرار فخري خراشقه وشركاه الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

5 9562009123 فايزه خضر محمد الملاح فايزه خضر محمد الملاح وشركائها الصناعات البلاستيكيه والمطاطية

6 9721016086 حسين علي ابراهيم الدرايسه شركة سلطان الدرايسة وشريكه الصناعات البلاستيكيه والمطاطية

7 9621035205 موفق محمود ضيف الله بني هاني موفق محمود ضيف الله بني هاني الصناعات الانشائيه

8 9731025166 عبد الله خليل طه الياسين رابح السباعي وشركاه الصناعات الهندسيه والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات

9 9601004971 محمد عقل سليم عويس العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

وحيث أن مجلس إدارة غرفة صناعة اربد مكون من تسعة أعضاء، وعليه واستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة رقم (14) من نظام غرف الصناعة وتعديلاته رقم (56) لسنة 2005.

تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب عن فوز المرشحين المدرج أسماؤهم في الجدول أعلاه بالتزكية.