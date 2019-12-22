آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إعلان الحزمة التنفيذية الرابعة الأسبوع الحالي

منذ ساعتين
رئيس الوزراء عمر الرزاز
الرزاز _ارشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تعلن الحكومة، خلال الأسبوع الحالي، عن إطلاق الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن الحزمة الرابعة العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية للحكومة، وضمن برامجها وخططها التي تهدف لتحقيقها وديمومتها.

وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة ويضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

مقالات ذات صلة

الحكومة: استقرار أسعار البنزين وارتفاع والكاز والديزل عالمياً

منذ 46 دقيقة

الضمان تتيح صرف الرصيد الإدخاري لمن بلغ الشيخوخة وما زال مشتركًا

منذ ساعتين

ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمداهمات مروجين في عمان والبلقاء

منذ 3 ساعات
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

“النواب” يمنح صفة الاستعجال لمناقشة مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock