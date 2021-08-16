إعلان الفائزين بالمسابقة الوطنية للريادة المجتمعية

عمان- الغد- نظمت مؤسسة إنجاز عبر تقنية الاتصال المرئي المسابقة الوطنية للريادة المجتمعية ضمن فعاليات برنامج نحن قادة المجتمع الذي تنفذه مؤسسة إنجاز بدعم كريم من الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بهدف بناء قدرات الشباب والشابات في تأسيس وتطوير مبادرات مجتمعية مستدامة تعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مناطقهم ومجتمعاتهم.

وتأهل للمسابقة النهائية 24 مشروعًا رياديًا مجتمعيًا قدموا أفكارهم أمام المحكمين أصحاب الخبرة في تأسيس المشاريع والمبادرات المجتمعية.

وتأهل 12 مشروعًا رياديًا على مستوى المملكة، لينضموا إلى حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP للاستفادة من كافة الخدمات والتدريبات التي تقدمها المؤسسة للرياديين والرياديات لتطوير وتطبيق مشاريعهم ومبادراتهم المجتمعية على أرض الواقع، وضمان استدامتها وتعميق أثرها المجتمعي. وعليه تأهل من محافظة إربد مشروع “حياة” الذي تعتمد فكرته على مفهوم الزراعة المائية الهادفة لتعزيز ثقافة الإنتاج المنزلي للمزروعات من خلال نظام زراعي يساهم في توفير الفاقد في المياة المستخدمة في الزراعة التقليدية، وتأهل من محافظة جرش مشروع “Class memories” وهو مشروع بيئي يعمل على إعادة تدوير الزجاج التالف وتحويله إلى لوحات فنية يمكن الاستفادة منها، ومن محافظة عجلون تأهل مشروع “عروب كيك” الذي يهدف إلى توظيف مهارات الشباب والشابات في محافظة عجلون بمجال صناعة الحلويات وإيجاد مساحة لعرض منتجاتهم إضافة إلى عقد دورات تدريبية في هذا المجال، وتأهل من محافظة الزرقاء مشروع “صمم” الهادف إلى توفير مساحة آمنه لاستثمار طاقات النساء المعنفات وتمكينهن في سوق العمل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، ومن محافظة المفرق تأهل مشروع “الزهرة” وهو عبارة عن مركز تعليمي يخدم المناطق التي تبعد عن مركز المحافظة، والتي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت من خلال توفير معلمين ومدرسين لجميع المراحل التعليمية، إضافة إلى توفير خدمات مكتبية للطلبة بهدف تلبية جميع احتياجاتهم، وتأهل من محافظة العقبة مشروع “خدماتي” الذي يهدف إلى تحسين وتطوير الموارد البشرية الشابة الباحثة عن عمل سواء في مجال البحث عن وظائف أو تأسيس مشاريع ريادية، وتسهيل وصولهم لسوق العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم.

أما من محافظة العاصمة عمان تأهل مشروع “DOORBOX” وهو فكرة تطبيق يعمل على تسهيل وتمكين جميع الأفراد من عرض منتجاتهم وتقديم حلول البيع والشراء والتوصيل، ومن محافظة البلقاء تأهل مشروع “أعلافنا من الخضراوات” وتقوم فكرة المشروع على تجميع الخضراوات والفواكة التالفة، وتحويلها إلى أعلاف وسماد زراعي لمساعدة مربي الثروة الحيوانية والمزارعين، ومن محافظة مأدبا تأهل مشروع “الأردنية للطاقة المتجددة” الهادف إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وخدمة المجتمع المحلي، وتأهل من محافظة الطفيلة مشروع “مساحات” الهادف إلى توفير مساحة بيئة داعمة وآمنة للتجربة والتعلم، يصنعها ويديرها الشباب، حتى يمارسوا فيها شغفهم و يتبادلون المعارف والأفكار، وتوظيف قدرات جيل الشباب من خلال تصمصم وبناء مبادرات مجتمعية مستدامة، وتأهل مشروع “بستان” من محافظة معان الذي يحمل شعار “اهدي الأرض أكسجين” ويعمل المشروع على رفع وعي الإنسان ومسؤوليته تجاه الأرض من خلال توجيهه إلى الزراعة بطريقة غير معتادة، وتوجيه المجتمع إلى اعتماد الشتلات الزراعية كهدايا في الحفلات والمناسبات، ومن محافظة الكرك تأهل مشروع “إيزي كت” المتخصص في تعليم الروبوتكس والذكاء الاصطناعي من خلال الورشات والتدريبات والمنتجات التعليمية المبتكرة للأطفال في سن مبكرة.

ويهدف برنامج “نحن قادة المجتمع” إلى تمكين المستفيدين من تأسيس مشاريعهم ومبادراتهم الريادية وإدماجهم في المجتمع المحلي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وإتاحة الفرصة لهم ليصبحوا قادة مجتمع قادرين على صناعة التغيير الإيجابي من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإدارة مشاريعهم الخاصة في مجال الريادة المجتمعية.

يتم تنفيذ برنامج “نحن قادة المجتمع” بدعم كريم من الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.