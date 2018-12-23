إعلان الفائزين بـ”منح فورد للمحافظة على البيئة”

عمان- أعلنت شركة فورد للسيارات عن الفائزين بـ”منح فورد للمحافظة على البيئة” للعام الحالي، مع جوائز إجمالية بقيمة 101500 دولار توزعت على تسعة مشاريع فائزة. يأتي الفائزون في العام الحالي من خمسة بلدان مختلفة؛ مصر، العراق، الأردن، لبنان ومصر، مع تركيز المشاريع على ثلاثة مجالات رئيسية: التعليم البيئي، حماية البيئة الطبيعية وهندسة المحافظة على البيئة.

وشهد البرنامج في السنوات الأخيرة إضافة فئات جديدة يتم من خلالها تقديم الدعم المالي للمشاريع الفائزة في تلك المجالات المستحدثة: “الأفضل في الأبحاث”، للمشاريع التي تستخدم الأبحاث في سبيل إيجاد الحلول وتطبيقها في ما يتعلق بمشكلة بيئية محددة؛ والفئة الخاصة لهذه السنة، تماشياً مع الموضوع الرئيسي لليوم العالمي للبيئة للعام 2018، “التغلب على التلوث البلاستيكي”، لأفضل مشروع يعزز التوعية بشأن التأثير السلبي لاستخدام البلاستيك.

وكانت المنافسة شديدة بين المشروعين الأبرز ضمن فئة التعليم البيئي؛ حيث حصل كل من مشروعي “محمية هلغورد- سكران الطبيعية” الذي قدمه “حماة مياه العراق-Waterkeepers Iraq” و”إعادة تأهيل جزر النخيل في الميناء” لثانوية أندريه نحاس في لبنان على مساعدة مالية بقيمة 15000 دولار لكل واحد منهما من برنامج “منح فورد للمحافظة على البيئة”.

سيستخدم مشروع “حماة مياه العراق-Waterkeepers Iraq” المساعدة المالية لتعزيز النشاطات الإبداعية والتعليمية الداعمة لمحمية هلغورد- سكران الطبيعية، على غرار التعاون مع فنانين محليين لرسم لوحات جدارية وإطلاق مهرجان على ضفاف النهر. وستكون هذه أول محمية طبيعية من هذا النوع في كردستان؛ حيث تضم ما يقارب 740 كيلومتراً مربعاً من الجبال الصخرية، والمروج الخضراء، والوديان السحيقة التي تتخللها الأنهار في جبال زاغروس.