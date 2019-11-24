إعلان الفائزين في مسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات

عمان-الغد- أعلنت شركة “هواوي”؛ الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن أسماء الفائزين من الأردن في مسابقة “هواوي” الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2019، التي أقيمت مؤخراً بالتعاون مع “مؤسسة ولي العهد”.

وتهدف المنافسة التي تندرج ضمن استراتيجية “هواوي” لتطوير النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل للمواهب المحلية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات إلى اكتشاف ورعاية المواهب المميزة والعمل مع الجهات المختصة والمعنية لصقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة مستقبل التكنولوجيا في بلدانهم بالتماشي مع خطط واستراتيجيات بلدانهم للتحول الرقمي والاستفادة من الرقمنة لدفع مسار التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي.

وقد اختير الفريق الفائز الذي يضم 3 فائزين من أصل 25 مشاركاً في مسابقة النهائي الوطني، من بين 760 مشاركاً في التصفيات النهائية ممن تجاوزوا التصفيات التمهيدية التي ضمت مشاركين من 15 جامعة.

ويمثل المتأهلون من الأردن هذا العام كلاً من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة اليرموك، بالإضافة إلى التنافس فيما بينهم على مستوى الشرق الأوسط، يُمنح الفائزون من البلدان كافة المشاركة في المنطقة بعثة للصين للمنافسة مع أقرانهم الفائزين بمسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات على النهائي.

ولاقت المسابقة إقبالاً واسعاً في الأردن باعتبارها تتماشى مع فكر جيل الشباب وتشجع على الابتكار وتحفز الفكر الإبداعي وتعمل على دعم مسار جسر الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما تسهم في رفع مستوى المنافسة على المستوى الوطني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في إطار دعم الجهود المبذولة للتحول الرقمي ضمن خطة عمل المبادرة الملكية لتمكين الأردن من التحول إلى الاقتصاد الرقمي “ريتش 2025″، وذلك من خلال رعاية مواهب طلاب الجامعات في الأردن.

ومن المقرر أن يسافر أعضاء الفريق الأردني بصحبة مشرفيهم إلى الصين في نهاية الشهر الحالي بعد حصولهم على شهادات وجوائز لقاء تحقيقهم الفوز على مستوى المملكة؛ حيث يتنافسون في التصفيات النهائية مع نظرائهم من أنحاء الشرق الأوسط كافة للفوز بالجائزة الكبرى لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات بقيمة 30,000 دولار، بالإضافة للعديد من الجوائز الرمزية الأخرى والشهادات الرسمية ذات الصلة.

وستتضمن زيارة الفريق الأردني فرصة التعرف على منشآت “هواوي” والعمل مع أكفأ الخبراء في تقنية المعلومات والاتصالات؛ حيث سيجري المشاركون تجارب ميدانية في مختبرات “هواوي” ومراكز الأبحاث المختصة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة شينزن، مما يساعدهم على التزود بمزيد من المعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة أهم تحديات المرحلة الحالية من الحقبة الرقمية والتي قد ترتبط بشبكات الاتصالات المتقدمة والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وأمن الشبكات. ويكتمل البرنامج التقني بعدد من النشاطات الثقافية والفرص المتاحة لتبادل المعارف أثناء تواجد المشاركين في الصين.

كما تتاح للطلاب ومشرفيهم، بالإضافة إلى ما سبق، الفرصة للقاء سفير بلادهم لدى الصين من خلال مؤتمر تنظمه “هواوي” على هامش فعاليات نهائيات المسابقة في الصين ويشارك به سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي ورؤساء الجامعات من البلدان المشاركة من منطقة الشرق الأوسط، مما يمنح مشاركة الطلاب والأكاديميين وممثليهم الدبلوماسيين فرصة لمناقشة طموحات المرحلة المقبلة في بلدانهم على صعيد تحفيز مزيد من الإبداع والابتكار والإعداد للتعامل مع مستقبل الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في بلدانهم الكفيلة بدعم قنوات تحقيق الخطط والاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وقال زانغ ليانغ، المدير العام لشركة “هواوي” في الأردن، مهنئاً الفائزين: “تدرك هواوي أهمية رعاية المواهب المحلية لامتلاك المعرفة والخبرة التي تؤهلهم لقيادة المستقبل التقني في بلادهم. ونحن إذ نستثمر في المواهب المستقبلية ونقوم ببناء نظام إيكولوجي شامل لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن، إنما نستثمر في الإعداد لمستقبل أفضل في هذا البلد من خلال تسخير القدرات الشابة الوطنية لهذا الغرض. وقد استحق الفريق الفائز شرف تمثيل الأردن في التصفيات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات في الصين لتميزه في المنافسات الوطنية، وأنا أتقدم إليه بخالص التهنئة وأتمنى له التوفيق في المرحلة النهائية من المسابقة”.