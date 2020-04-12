إعلان الفائز ببرنامج “مش مستحيل 2” لدعم الرياديين الشباب محليا

عمان- الغد- أُعلن يوم أمس خلال الحلقة النهائية من الموسم الثاني من برنامج مش مستحيل عن فوز محمد ملحس عن مشروع MellBell Electronics، والذي فاز بدعم و تصويت الجمهور له , حصل مشروع Mellbell electronics على جائزة قيمتها ,00050 دينار أردني مقسمة إلى 15,000 دينار استثمار مباشر مقدمة من صندوق الحسين للإبداع والتفوق، و35,000 دينار دعم ومساندة للمشروع لمدة سنة، مقدمة من أحد شركاء الرياده في البرنامج Oasis 500.

وبأجواء ملهمة ومنافسة وناجحة، نافس مشروع MellBell Electronics، 7 مشاريع إبداعية تشمل العديد من المجالات والتي بدورها تخدم المجمتع الأردني، وMellBell Electronics هو مشروع مختص بتصميم وتطوير وتصنيع لوحات إلكترونية تطويرية تساعد المطورين والطلاب والصنّاع حول العالم على تحويل أفكارهم إلى نماذج واقعية، وتساعد الطلاب على تجربة العلوم على أرض الواقع.

نقدر جهود فريق عمل برنامج مش مستحيل الذي عمل خلال الظروف الصعبة التي يمر بها أردننا الغالي، والذي بدوره حاول التكيّف مع هذا الوضع الاستثنائيّ وعمل بكل حرص على إنهاء حلقات البرنامج وبثها للجمهور.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج مش مستحيل هو برنامج تلفزيوني اجتماعي يحتوي على 11 حلقة تلفزيونية يتم عرضه على قناة رؤيا، والتي تعمل على تنفيذه منظمة شركاء للأفضل والجود للرعاية العلمية.

يهدف هذا البرنامج إلى خلق الرضا عن النفس وزرع بذور الابتكار للشباب الذين يرغبون بتطوير مشاريعهم ومبادراتهم، وكيف يمكن للشباب من اقتراح حلول لها بشكل تنافسي. ويستهدف البرنامج فئة الشباب والذين لديهم مبادرات ومشاريع قائمة ويرغبون بتطويرها وتوسيع نطاقها، تم إطلاق الموسم الأول في عام ٢٠١٨، والموسم الثاني في الأول من شباط عام ٢٠٢٠، مع التخطيط لإطلاق مواسم جديده خلال العامين القادمين .

وكانت طريقة اختيار المشاريع عن طريق استلام طلبات المتقدمين عبر موقع مش مستحيل الإلكتروني، وبعدها تمت تصفية للمشاريع كاملة مع فريق عمل مختص، وذلك بتطبيق المشاريع لمعايير البرنامج، ومن ثم تم مقابلة المشاريع وجه لوجه لاختيار 22 مشروع منها، وبالخطوة الأخيرة تم ربط كل مشروع مع خبير بالمجال المناسب للبدء بعملية تطبيق المشاريع.

لمتابعة حلقات مش مستحيل، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.youtube.com/channel/UCnkRAotCbpsTHo0OPt1E_OA/videos

يتقدم برنامج مش مستحيل بكامل الشكر للشريك الاستراتيجي زين وشريك التميز صندوق الحسين للإبداع والتفوق، والشريك الإعلامي Roya وشريك النقل Careem، وجميع شركاء الريادة Oasis 500، Zinc،Beyond Capital ، Shamal Startلدعمهم المستمر للبرنامج وللمتسابقين.