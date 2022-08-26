إعلان المدارس “الأقل حظا” السبت

تعلن وزارة التعليم العالي، السبت، المقبل أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية “الأقل حظا”، وفقا لمدير وحدة تنسيق القبول الموحد، التابعة للوزارة، مهند الخطيب.

وقال الخطيب، لقناة المملكة إنّ اللجنة العليا للمكرمة الملكية اعتمدت 582 مدرسة “أقل حظا”.

وأضاف أن مجلس التعليم العالي قرر زيادة مقاعد أبناء الأردنيات في الجامعات الرسمية من 150 مقعدا إلى 200 مقعد، حيث سيكون لهم طلبات خاصة بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالب الأردني “أي في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وعممت الوزارة، اليوم على الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان وحدة تنسيق القبول الموحد نتائجها.

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، بين الخطيب، أن 131 مقعدا متاحة العام الحالي ستتوزع بين 11 مقعدا في تخصص الطب، و20 مقعدا في تخصص طب الأسنان.

وأشار إلى أن تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية ستبدأ في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر المقبل بعد انتهاء عملية القبول الموحد.