إعلان المشاركين في خاتمة جولات بطولة الأردن للراليات غدا – فيديو

عمان – الغد – يغلق عصر يوم غد الثلاثاء باب التسجيل للمشاركة في الرالي الوطني “رالي القوة” (الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات الذي ينطلق عند الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة من موقف الصيانة في البحر الميت (أخفض نقطة على سطح الأرض)، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 192.28 كلم منها 65.46 كلم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي ومراحل الرالي هي راما 1و2 وبحاث 1و2 والمغطس 1و2.

الفحص الفني لسيارات الرالي

تم تحديد يوم الأربعاء موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الإداري وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم يوم الخميس إصدار دليل مسار الرالي، والتدريب على المسار.

الرالي يحدد هوية الفائز

يتوقع أن تاتي المنافسة بين المتسابقين قوية ومثيرة بين المتسابقين لنيل لقب الرالي الذي يترتيب عليه معرفة هوية الفائز ببطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين للعام الحالي 2019 .

ويتصدر بطولة السائقين عبدالله الرواحي برصيد 45 نقطة ويحتل خالد جمعة المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويحتل معروف أبو سمرة المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويحتل سلامة القماز المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويحتل إيهاب الشرفا المركز الخامس برصيد 37 نقطة، ويحتل طارق الطاهر المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويحتل زياد مقداد المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويحتل ناصر العطية (قطر) المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويأتي عبد العزيز الكواري (قطر) في المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويأتي أمجد العناسوة في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ويتصدر بطولة الأردن للراليات للملاحين عطا الحمود برصيد 48 نقطة ويحتل عماد جمعة المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويحتل مالك الحريري المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويحتل موسى جهريان المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ويحتل يوسف جمعة المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويحتل فيصل القماز المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويحتل ماثيو بوميل (فرنسا) المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويأتي مارشال كلارك (بريطانيا) في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ويأتي محمد الخطيب في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، ويحتل عامر موسى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

ويشرف على السباق اللجنة المنظمة المكونة من رئيس اللجنة زيد بلقز والاعضاء عمر زعرور وجورج خوري ولجنة الحكام المكونة من رئيسة اللجنة ناديا شنودة والأعضاء رندة النابلسي وزياد مسنات ويدير الرالي جورج خوري ونائب مدير الرالي لؤي مرعي ومساعد مدير الرالي زيد وليد أبو زيد ومساعد مدير الرالي للميدان موسى حزينة، ومسؤول السلامة سيف قعوار، وضابطا السلامة يزن طوقان وأشرف جوينات وكبير المراقبين علاء الزرو ومساعده محمد أبو بكر وكبير الفاحصين الفنيين باسم ترزي ومسؤول موقف الصيانة سامر عبيدو ، وضابط شؤون المتسابقين أمير ناصيف ، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤول العمليات جميل اسطفان، ومسؤول الاتصالات محمد الدبوبي، والفاحصين الفنيين ناصر القدومي، ومراد مراد، شرف المجالي ، ماهر مراد ، طارق مشربش ، رائف جواهرية، رامز ومنير ترزي، عيسى خير، نتاشا دخقان ، وسكرتاريا لجنة التحكيم ألين صوالحة ومساعدتها ديما زراعيني، ومسؤولا التدقيق الإداري محمد شتيوي، أحمد أبو رصاع ، وكبير مسؤولي النتائج مؤيد مكاوي، ومسؤولي النتائج، حسن الخطيب، حازم بيبرس، يزن مرعي، ومسؤولا معدات التوقيت رائد كمال، وعدنان العلمي والمسؤول المالي محمد السيد ، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤولا المعدات محمد الشيخ ، رضا بكر.