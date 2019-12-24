إعلان المنح والقروض الجامعية الشهر المقبل



عمان – الغد – تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال النصف الأول من الشهر المقبل، عن القائمة المبدئية للمستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020، التي ينفذها صندوق دعم الطالب الجامعي التابع للوزارة، حسبما أكد مصدر رسمي. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، إنه تم استبعاد نحو 4 آلاف، طلب لعدم استكمال الوثائق المطلوبة من أصل 63654 طلبا، هم مجموع الطلبات الإلكترونية المقدمة للصندوق، مضيفا أنه سيعقب إعلان القائمة المبدئية فترة لتقديم الاعتراضات تمهيدا لإعلان القائمة النهائية من المستفيدين.