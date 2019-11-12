إعلان النتائج الأولية لانتخابات الأندية الطلابية في الجامعة الهاشمية (أسماء)

عمان- الغد- أعلن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية/رئيس اللجنة العليا لانتخابات الاندية الطلابية الدكتور علي عبدالمهدي مساعدة النتائج الاولية لانتخابات الاندية الطلابية التي جرت، اليوم الثلاثاء، وهي عشرة أندية طلابية من أصل (44) ناديًا طلابيًا.

وقال الدكتور مساعدة إن “الجامعة انجزت هذا اليوم، انتخابات إلكترونية الاولى من نوعها في الجامعة وعلى المستوى الوطني”.

وأضاف أن هذه التجربة الفريدة جرت بكل يسر وسهولة وقبول من الطلبة حيث تم إعلان النتائج بعد انتهاء الاقتراع بفترة قصيرة لا تتجاوز (10) دقائق.

وأكد الدكتور مساعدة أن لجنة الشكاوى لم تتلقَ أي شكوى او ملاحظة على سير العملية الانتخابية معلنا نجاح التجربة بشكل غير مسبوق.

وبين أن نسبة الطالبات الإناث الفائزات بعضوية الهيئة الإدارية للأندية الطلابية بلغت حوالي (43%) من مجموع الفائزين بالهيئات الإدارية للأندية البالغ عددهم (70) طالبًا وطالبةً.

وجاءت النتائج على النحو التالي: