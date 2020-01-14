إعلان النتائج الأولية للبعثات والمنح والقروض الجامعية (رابط)

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/2020 القوائم الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية للمستويين البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة من خلال الوزارة للعام الجامعي 2019/2020.

وقد بلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المنافسة وقاموا بتسليم وثائقهم حسب الأصول (59000) طالب وطالبة، تم ترشيح (35257) طالباً وطالبة منهم أي مانسبته (60%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام منهم (32076) طالب وطالبة بمستوى درجة البكالوريوس، و(3181) طالبا وطالبة بمستوى درجة الدبلوم المتوسط.

ويمكن للطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج الأولية من خلال الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo، لمعرفة أوضاعهم وفي حال رغب الطالب في الاعتراض فعليه أن يتقدم باعتراض الكتروني اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2020 على أن يقوم الطالب بتسليم الوثائق المعززة لاعتراضه في مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/1/2020، وتؤكد الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما أنها لن تنظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم إحتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.