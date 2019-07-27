إعلان ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة لمرحلتي البكالوريوس والتجسير

عمان- الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الطلبة ذوي الإعاقة الراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد المخصصة لهم في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية والطلبة الراغبين بالتجسير في الجامعات الرسمية والخاصة سرعة مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 28/7/2019 وفقاً للإجراءات التالية:

• تقديم النسخة الأصلية من تقرير اللجان الطبية اللوائية.

• تقديم النسخة الأصلية من التقرير التشخيصي المعتمد والصادر عن المستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية، الخدمات الطبية الملكية ومراكز تشخيص الإعاقة والمركز الوطني للصحة النفسية العامة (للطلبة ذوي الإعاقة النفسية).

• تعبئة نموذج الاستفادة.

• تقديم طلب قبول موحد الكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة).

يشترط أن تتضمن التقارير الطبية ما يلي:

• الإعاقة البصرية: أن يحتوي التقرير الطبي حدة الإبصار في كل عين مع أفضل تصحيح ممكن والمجال البصري، وديمومة الإعاقة.

• الإعاقة السمعية: أن يحتوي التقرير مستوى ضعف السمع في كلتا الأذنين مع أو دون استخدام المعينات السمعية بعد إجراء العلاج الطبي والجراحي إذا لزم ( على أن تحسب عتبة السمع من الذبذبات 500-1000- 2000-40000 هيرتز)، وأن يكون التقرير الطبي صادر عن طبيب سمعيات أو أخصائي سمعيات مصدق من طبيب أنف أذن وحنجرة.

• الإعاقة الحركية : أن يحتوي التقرير طبيعة ودرجات الإعاقة الحركية/ الجسدية الخاضعة لهذه الترتيبات وفقاً للمعاير والضوابط والشروط الصادرة عن اللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفي كل الأحوال يجب أن تكون هذه الإعاقات على اختلاف طبيعتها ودرجتها خاضعة لتعريف الإعاقة الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

• قصار القامة.

• الإعاقة النفسية (الفصام العقلي): تقرير طبي صادر عن المركز الوطني للصحة النفسية في العاصمة.

علماً بأن الوحدة ستقوم بتحويل الطلبة للخضوع للفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في اعتماد هذه التقارير والتأكد من انطباق شروط الإعاقة عليهم، حيث ستكون مواعيد مراجعة هذه اللجنة وفقا لنوع الإعاقة كما يلي:

• الإعاقة البصرية/ مستشفى الجامعة الأردنية/عيادة الدكتور نخلة أبوياغي

الاثنين (8-3) (صباحاً + مساءً)

الثلاثاء (8-11) (صباحاً فقط)

• الإعاقة السمعية/مستشفى الجامعة الأردنية/عيادة الدكتور خضر جودة.

الاثنين (12- 1) مساءً

الأربعاء (8 – 9) صباحاً

• الإعاقة الحركية وقصار القامة/ ستتواجد اللجنة الطبية أيام السبت فقط الساعة (10 – 12) صباحاً في قاعة وحدة تنسيق القبول الموحد/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• الإعاقة النفسية (الفصام العقلي) ستتواجد اللجنة الطبية أيام الثلاثاء فقط الساعة (10 – 12) صباحاً في قاعة وحدة تنسيق القبول الموحد/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.