هذه تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة البحرين- أسماء

عمان-الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ، بقيادة المدرب عدنان حمد اليوم الخميس، قائمة ضمت (27) لاعباً، استعداداً لخوض بطولة البحرين الودية الثلاثية، والتي تقام مطلع الشهر المقبل في العاصمة المنامة.

وضمت القائمة: معتز ياسين، عبد الله الفاخوري، محمود الكواملة، مالك شلبية، يزن العرب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، أحمد ثائر، عبدالله نصيب، نزار الرشدان، محمد راتب، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، عدي الصيفي، علي علوان، أنس العوضات، بهاء فيصل، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

ويبدأ المنتخب الوطني تجمعه الاثنين القادم 30 آب الجاري في العاصمة عمان، قبل أن يغادر صباح الأربعاء إلى المنامة تأهباً للمشاركة في بطولة البحرين.

ويتضمن مشوار المنتخب في البطولة الودية، مواجهة هاييتي المصنف في المركز (90) عالمياً، في الرابع من أيلول القادم، قبل لقاء البحرين (94 عالمياً) في السابع من الشهر ذاته.

وتأتي البطولة الثلاثية، في إطار تحضيرات النشامى لخوض كأس العرب “فيفا 2021″، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة مطلع كانون أول القادم، قبل الدخول في تصفيات كأس آسيا 2023، والتي تبدأ في شباط 2022.