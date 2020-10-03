عمان- الغد- أعلنت وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 / 10 / 2020 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافـــق 6 / 10 / 2020 ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة .

ويقوم الطالب (الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية فقط للعام 2020) بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية ، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام إصدار وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFAWATEERcom).

وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom) ، ونذكر من أهمها: الحساب البنكي الشخصي على الانترنت ، فروع البنوك الأردنية و أجهزة الصراف الآلي التابعة لها ، محلات الصرافة المعتمدة ( وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة ، وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيــارة الموقــع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).

شـــروط الاستفــادة:

1) أن يكــون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيــات والصــادرة عن دائرة الأحوال المدنيـــة.

2) أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية فقط للعام (2020).

بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:

• الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.

• رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويـــة العامــة.

• الرقم الوطني, ومكـــان ورقم القيـــد للأم الأردنيـــة.

ملاحظة هامة:

1. يستثنى من قبول أبناء الأردنية الطلبة المرشحين للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).

2. يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2020 / 2021)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.