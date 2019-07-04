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إعلان جدول الدوري الإسباني .. وتحديد موعد “الكلاسيكو” و “الديربي”

كلاسيكو الذهاب يقام على ملعب "كامب نو" يوم 27 تشرين الأول

منذ 3 ساعات

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خالد تيسير العميري 

عمان – الغد – أسفرت القرعة التي أجراها الإتحاد الإسباني لكرة القدم ، اليوم الخميس ، عن مباريات مثيرة في الجولة الأولى بالدوري المحلي (لاليغا) للموسم 2019-2020 ، والذي تم إعلان جدوله وتحديد مواجهة الكلاسيكيو الأولى في 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وسيحل “حامل اللقب” برشلونة ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعب “سان ماميس” ، أما “صاحب الوصافة” أتلتيكو مدريد ، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي ، بينما سيزور ريال مدريد ملعب “بالايدوس” معقل سيلتا فيغو.

كما أسفرت باقي مواجهات الجولة الأولى عن لقاءات (مايوركا – إيبار) ، (اسبانيول – إشبيلية) ، (ألافيس – ليفانتي) ، (فالنسيا – ريال سوسييداد) ، (ليغانيس – أوساسونا) ، (فياريال – غرناطة).

وستقام مباراة كلاسيكو الذهاب على ملعب “كامب نو” يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) ضمن الجولة الـ17، بينما سيقام كلاسيكو العودة في الأول من آذار (مارس) على ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن الجولة الـ26.

أما “ديربي مدريد” بين ريال مدريد وأتلتيكو ، فسيقام أولا في معقل “الروخي بلانكوس” يوم 29 أيلول (سبتمبر) ضمن الجولة السابعة، على أن يقام لقاء الدور الثاني في البرنابيو يوم 2 شباط (فبراير) المقبل ، في حين سيقام “ديربي كتالونيا” بين برشلونة واسبانيول في معقل الأخير ذهابا يوم 5 كانون ثاني (يناير) المقبل، على أن يقام لقاء العودة في “كامب نو” يوم 10 أيار (مايو) المقبل.

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