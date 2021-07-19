إعلان جدول مباريات بطولة “كأس الملك” والمنتخب الوطني يُشارك بفريقين

خالد العميري

عمان – أعلن اتحاد كرة السلة، جدول مباريات النسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) الحالي وحتى الأول من آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة 5 منتخبات، وستكون منقولة على قناة الأردن الرياضية.

وستقام البطولة بمشاركة الأردن بفريقين (A, B) ، إلى جانب منتخبات تونس والفلبين ومصر والسعودية، وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث طبقا لنظام “الكروس”، ليلتقي الفائزان في النهائي والخاسران بدور تحديد المراكز.

وتنطلق مباريات البطولة التي تقام جميع مبارياتها على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 26 تموز (يوليو) الحالي، بلقاء منتخبي مصر والفلبين، على أن يلعب المنتخب الوطني (A) مع نظيره السعودي عند الساعة السابعة مساء، وهي المباراة الرئيسية التي سيسبقها إقامة حفل افتتاح البطولة عند الساعة السادسة مساء.

ويشهد اليوم الثاني من البطولة 27 الحالي، إقامة ثلاثة مباريات قوية، حيث تلعب السعودية مع الفلبين عند الساعة الواحدة ظهرا، تليها مواجهة مصر مع المنتخب الوطني (B) عند الساعة الرابعة عصرا، فيما تلعب تونس مع المنتخب الوطني (A) عند الساعة السابعة مساء.

وفي 28 من الشهر الحالي، تلتقي السعودية مع تونس عند الساعة الواحدة ظهرا، تليها مواجهة المنتخب الوطني (B) مع الفلبين في تمام الساعة الرابعة عصرا، ثم يلعب المنتخب الوطني (A) مع نظيره المصري عند الساعة السابعة مساء.

وتلعب مصر مع السعودية عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 29 من الشهر الحالي، تليها مواجهة تونس والفلبين في تمام الساعة السابعة مساء، وهي الجولة التي ستشهد استراحة للمنتخب الوطني طبقا للجدول.

وتستكمل مباريات البطولة يوم الجمعة 30 من الشهر الحالي بإقامة مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من الدوري المجزأ، بحيث تلعب السعودية مع المنتخب الوطني (B) عند الساعة الواحدة ظهرا، تليها مواجهة مصر وتونس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على أن يلعب المنتخب الوطني (A) مع الفلبين عند الساعة السابعة مساء.

وتنطلق المباريات الاقصائية للبطولة يوم السبت 31 الشهر الحالي، طبقا لنظام “الكروس”، بحيث يلعب الأول مع الرابع عند الساعة 4 عصراً، تليها مواجهة الفريقين صاحبا المركزين الثاني والثالث عند الساعة 7 مساء.

وتقام مباراة تحديد المراكز بين الفريقين الخاسرين في الدور السابق عند الساعة الرابعة عصر يوم الأحد 1 آب (أغسطس) المقبل، تليها مواجهة الفائزان على لقب البطولة عند الساعة 7 مساء.

وكان اتحاد كرة السلة قد كشف في وقت سابق عن الشعار الرسمي للنسخة العاشرة من البطولة، والذي يزينه التاج الملكي وإشارة مئوية الدولة الأردنية، ليعكس الشعار المتجدد روح الاستمرارية، في بطولة تحمل الاسم الأغلى على قلوب جميع الأردنيين، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وتأتي هذه البطولة – التي ستشهد السماح بتواجد الجماهير ضمن النسبة التي أقرتها الحكومة 30% – في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة التاريخية السادسة عشر في النسخة الثلاثين من بطولة كأس آسيا لكرة السلة، والتي تقام في العاصمة الاندونيسية “جاكرتا” خلال الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل.