إعلان جدول مباريات دور الـ 32 من كأس الأردن

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن، والذي يقام خلال الفترة 18-22 آب الجاري.

ويلتقي سحاب مع الوحدة عند السادسة مساء الخميس 18 آب، على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره صما عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع الخالدية على ستاد عمان.

ويستقبل الصريح نظيره أم القطين عند السادسة مساء الجمعة على ستاد الحسن، وبذات التوقيت يلتقي الجزيرة مع رباع السرحان على ستاد عمان، وتقام عند الثامنة والنصف مساء مباراتين، حيث يواجه الوحدات نظيره الحصن على ستاد الملك عبدالله الثاني، ومعان مع العربي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويلتقي شباب الأردن مع شباب نزال عند السادسة مساء السبت على ستاد الملك عبدالله الثاني، وبذات التوقيت يواجه الرمثا نظيره الأهلي على ستاد الحسن، فيما يستقبل الفيصلي فريق الطرة عند الثامنة والنصف مساء على ستاد عمان، وفي نفس الوقت يواجه شباب العقبة نظيره بلعما على ستاد الأمير محمد.

ويواجه اتحاد الرمثا نظيره جرش عند السادسة مساء الأحد على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يلتقي البقعة مع سحم على ملعب السلط، والسرحان مع دير علا على ملعب السرحان، فيما يلتقي الحسين مع كفرسوم عند الثامنة والنصف على ستاد الحسن.

وتختتم مواجهات دور الـ 32 بمواجهة الجليل مع عمان FC عند السادسة مساء الاثنين على ملعب الأمير هاشم.

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وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين أيضاً.