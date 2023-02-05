إعلان حالة الطوارئ الشديدة القصوى في المملكة استعداداً للمنخفض الجوي

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الشديدة القصوى في كافة مناطق المملكة بدءاً من هذه الليلة، استعداداً للحالة الجوية، وذلك بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة وفق نشرة دائرة الأرصاد الجوية، والتي يتوقع فيها أن يشهد شمال ووسط المملكة غداً أمطاراً غزيرة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما أفادت نشرة دائرة الأرصاد الجوية بأنه يتوقع أن تشهد ليلة غد (الإثنين / الثلاثاء) هطول زخات من الثلوج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعاها على 1100 متر عن سطح البحر، والتي تكون ممزوجة بالمطر أحيانا. ويتوقع أن تتراكم بشكل محدود فوق قمم جبال الشراة العالية.

ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أمين عام الوزارة / رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان المهندس حسين مهيدات إلى الاستعداد الكامل وبأقصى طاقة للتعامل مع تطورات الأحوال الجوية، والتنسيق الكامل مع كافة غرف العمليات والطوارئ لدى وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والحكام الإداريين في المحافظات والألوية، والأمن العام والدفاع المدني، وأمانة عمّان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية وغيرها. وأن يتم ربط غُرف العمليات والطوارئ في المحافظات والألوية بالحكام الإداربيين.

كما وجه كريشان إلى أهمية التحضير والاستعداد المُسبق لغرف الطوارئ الـ (100) غرفة في البلديات، والـ (21) غرفة في مجالس الخدمات المشتركة، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة مرافقة للمنخفض الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

وعلى ذات الصعيد طلب المهندس مهيدات وبشكل عاجل من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية وضع برنامج عملٍ خاص بالحالة الجوية الشديدة المتوقعة، والتأكد من جاهزية الآليات والمعدات والأجهزة، والاستعدادات الكاملة لفِرق الطوارئ للتعامل مع أي تطورات جوية، مع ضمان مستلزمات الإدامة الكاملة للآليات والعاملين في فِرق الطوارئ.

كما طلب من كافة هذه الجهات متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وتفقد الشوارع ومناطق العمل والحفريات، وكذلك الأشجار الكبيرة والعالية واللوحات الإعلانية وغيرها، والتي يمكن أن تتسبب بأضرار في بعض المناطق، والتي أبرزها السقوط على الأسلاك الكهربائية والتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء.

ووجه مهيدات البلديات إلى التأكد من جاهزية مراكز الإيواء الـ (124) المنتشرة في مناطق البلديات المختلفة، والتي تضم ما يزيد على (1500) سرير.

وطلب من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.

وعلى ذات الصعيد طلبت وزارة الإدارة المحلية من المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات، والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء بشكل دائم، ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف:

064631987

064622372

للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.