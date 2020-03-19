إعلان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي

عمان 19 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ القصوى اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت، للتعامل مع المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار المتوقعة.

وذكرت الوزارة في تعميم لها بإنها قامت بفتح غرفة عمليات رئيسية مرتبطة بـ 100 غرفة طوارئ بجميع البلديات، مؤكدة على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة أخذ الاحتياطات كافة وفتح غرف عمليات والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية.

وطلبت الوزارة من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة رفع جاهزيتها واستعداداتها وتأمين الأليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق تشكل السيول ومتابعة النشرة الجوية والاتصال عند الضرورة بأرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وهي (064652697 ،064641393)–(بترا)