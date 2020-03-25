إعلان حالة الطوارئ بكندا لمنع تفشي فيروس كورونا

أوتاوا- أعلن عمدة العاصمة الكندية أوتاوا جيم واتسون اليوم الأربعاء حالة الطوارئ بالمدينة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال واتسون في بيان إن حالة الطوارئ ستتيح عملية شراء أكثر مرونة للمعدات التي يحتاجها عمال الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا بسرعة حيث ستصبح متاحة في الأسابيع المقبلة بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المدينة إلى 27 حالة.

وقالت مسؤولة الصحة العامة في أوتاوا فيرا اتشيس: نحاول التعلم من دول أخرى حققت نجاحا من خلال إجراءات إبعاد بدنية قوية وممارسات اختبار مهنية، مضيفة إن هناك خططا جارية أيضا لفتح مراكز للرعاية السريرية.

وكانت أخر مرة أعلنت فيها أوتاوا حالة الطوارئ في 25 نيسان 2019 بسبب المفاوضات التي شهدتها المدينة لأكثر من ستة أسابيع.–(بترا)