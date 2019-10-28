إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

واشنطن– أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوزوم، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ بسبب الحرائق الشديدة في جميع أنحاء الولاية، واستمرار الانتشار السريع لحرائق الغابات، بسبب تفاعل الحرائق مع الرياح العاتية فى المنطقة، فيما تم إجلاء نحو 220 ألف شخص.

وقال نيوزوم لقناة فوكس نيوز الاخبارية “أعلنت حالة الطوارئ فى أنحاء الولاية.. ونقوم باستخدام كل الموارد المتاحة مع الاستمرار في الاستجابة لتلك الحرائق والرياح العاتية بشكل غير مسبوق”.

وحذر نيوزوم سكان مدينة لوس أنجليس والمناطق المحيطة بها من البقاء في بيوتهم ، مضيفا أن حالة الطوارئ جاءت بعد احتراق 30 ألف فدان فى مقاطعة سونوما حتى الآن، ما أدى إلى إجلاء ما يقرب من 220 ألف شخص.

وأوضح ان الحرائق المشابهة فى الجزء الجنوبى من كاليفورنيا دفعت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان أيضا، وما زالت تنتشر وربما تمتد الى الجزء الشمالي إذا ما استمرت الرياح في الهبوب.(بترا)