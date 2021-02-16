إعلان حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القصوى بسبب الحالة الجوية بالعقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – أعلنت الجهات المختصة في محافظة العقبة حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القصوى في المحافظة نتيجه تعرض العقبة الى حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة المصاحبة للمنخفض الجوي .

واخلت الجهات المعنية والبحرية شواطئ العقبة من الزوار والمواطنين في الوقت التي اعطت فيه الهيئة البحرية التحذيرات الملاحية للسفن الراسية على الارصفة وفي عرض البحر لاخذ الحيطة والحذر والابقاء على اهبة الاستعداد تحسبا لاي طارئ.

ودعت الجهات المعنية كافة المؤسسات الى رفع حالة الجاهزية الكاملة لدى كافة الكوادر العاملة في المحافظة والتنبية على كافة المواطنين الابتعاد عن اماكن تشكل السيول والاماكن الخطرة وكذلك سائقي المركبات باخذ الحيطة والحذر خاصة على طريق راس النقب العقبة ووادي عربة لكثافة الغبار والرمال المتحركة والتي يحجب مدى الرؤيا.

ومع مساء يوم الثلاثاء واختلاف الحالة الجوية شهد البحر ارتفاعا في الأمواج فيما بادرت الهيئة البحرية الى التعميم على كافة الموانئ والمرافق البحرية اتخاذ الحيطة الحذر حيال تأمين السفن والمراكب للحفاظ عليه وعلى طواقمها لحين انتهاء الحالة الجوية.