إعلان حالة الطوارىء القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي

عمان– أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ القصوى، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، بناءً على التوقعات الجوية التي تشير إلى حدوث منخفض جوي خلال الساعات المقبلة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، ناصر الرحامنة، ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وقال الرحامنة، إن الأمانة تنصح التجار والمواطنين تحت شعار “لسلامتك، وسلامة ممتلكاتك (تجنب) تخزين بضائعك في طوابق التسوية دون أخذ الاحتياطات اللازمة، وبادر برفع بضاعتك عن الأرض”.

ودعت الأمانة المواطنين إلى تركيب وصيانة مضخة المياه الغاطسة لاستخدامها عند الحاجة، وعدم ربط مزاريب مياه الأمطار بشبكات الصرف الصحي تجنباً لزيادة الضغط وفيضانها في الطرق.

وشددت على ضرورة عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي تجنباً لإغلاق مناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار، والالتزام بالتخلص من النفايات بالطرق السليمة، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول وأماكن الانجرافات ومداهمات مياه الأمطار، وتأمين مواد البناء وعدم تركها بالشارع أو الرصيف وأماكن تجمع مياه الأمطار تجنبا لإغلاق شبكات تصريف مياه الأمطار.

ولفتت إلى أهمية تثبيت الأجسام القابلة للتطاير من على أسطح المباني نتيجة لشدة سرعة الرياح حسب ما هو متوقع.-(بترا)