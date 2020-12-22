إعلان حالة الطوارىء المتوسطة غدا تحسبا للظروف الجوية

عمان-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

ودعت الوزارة ، المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسية065850111 ، مديرية أشغال العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش0780377187 ، مادبا 0780377363 ، معان 0780377337، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، اربد 0780377273، الرمثا 0780377388 ، والبتراء 0780377154