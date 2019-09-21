إعلان شركة سعودية يثير غضب السعوديين ويعتبرونه مسيئا للدين

أثار إعلان شركة ندى لتصنيع الألبان، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول الخليجية وخصوصا السعودية.

وتسبب الإعلان الذي تضمن عبارات حول قضايا اجتماعية في المجتمع السعودي بغضب مستخدمي مواقع التواصل في المملكة الذين اعتبروه مسيئا للدين.

وأشار الإعلان الذي نشرته الشركة احتفالا باليوم الوطني الذي يوافق 23 أيلول/سبتمبر المقبل إلى عدد من القضايا الاجتماعية في المجتمع السعودي والتي تعتبر مثيرة للجدل كقيادة المرأة للسيارة، ودراسة الفتيات في الجامعات والاختلاط بين الجنسين، وعمل المرأة، وممارسة المرأة للرياضة، والذهاب إلى السينما وغيرها.

وأرفقت الشركة إعلانها بالقول: ” مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا، يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة”.

هذا الاعلان اتوقع يمر يجهات تعطي موافقه عليه بعدين ينزل #مقاطعه_منتجات_البان_ندي pic.twitter.com/tgwrXQc3HB — ابتهال (@JAhOvpehDZldlJ6) September 18, 2019

وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى، وطالبوا فيه بمقاطعة كافة منتجات الشركة على خلفية “الإعلان المسيء”.

فقال الدكتور عبدالله الغامدي: ” أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت و قيم و أخلاق المجتمع، “حب المال أعمى بصيرتكم”لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خير لكم من محاربة الفضيلة و استفزاز مشاعر الجمهور”.

وقال فهد البلوي: ” ألبان !!!!! مالكم ومال الاختلاط والغناء هل تحولتم لهيئة شرعية !؟ أم هو مبدأ خالف تعرف!؟ كل يومين يخرج علينا من يسخر من ديننا ويهمز ويلمز ثم يختم سفاهته بذكر ولاة الأمر !! هم ليسوا ولاة أمركم لوحدكم وهم من أقاموا الدين وحفظوه ولا ترضيهم هذه الأفعال”.

أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت و قيم و أخلاق المجتمع

"حب المال أعمى بصيرتكم"

لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خيرا لكم من محاربة الفضيلة و إستفزاز مشاعر الجمهور.@NadaDairy#مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى#اليوم_الوطني_السعودي https://t.co/7MvsW9yVXE — د. عبدالله الغامدي (@zinadkh) September 18, 2019

#مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى ألبان !!!!! مالكم ومال الإختلاط والغناء هل تحولتم لهيئة شرعية !؟

أم هو مبدأ خالف تعرف !؟ كل يومين يخرج علينا من يسخر من ديننا ويهمز ويلمز ثم يختم سفاهته بذكر ولاة الأمر !!

هم ليسوا ولاة أمركم لوحدكم وهم من أقاموا الدين وحفظوه ولا ترضيهم هذه الأفعال — فهد البلوي (@fahd_albluwi) September 18, 2019

ورأى البعض أن الإعلان يحاكي الواقع، ويقارن بين زمن التشدد وزمن المساواة والاعتدال والانفتاح.

فقال أيمن الحربي: “إعلان شركة ندى وضح الفرق بين حقبتين حقبة صحوية مظلمة، وحقبة كلها أمل وحياة وانفتاح على الآخر ومساواة مع أنها اعتذرت خوفاً على مبيعاتها لكن إعلانها ملفت وجميل” .

وقال خليفة المزين: ” إعلان شركة ندى للألبان لم يسيء للدين بقدر ما انتقد العادات والتقاليد “السعودية المغلفة بالدين” بالنهاية هو نقد لحالة “التزمت” و”التشدد” التي كانت في المجتمع السعودي …”

إعلان شركة ندى وضح الفرق بين حقبتين

حقبة صحوية مظلمة

وحقبة كلها أمل وحياة وإنفتاح على الٱخر ومساواة

مع إنها إعتذرت خوفاً على مبيعاتها

لكن إعلانها ملفت وجميل . #مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى — Aymn Alharbi 🕊♉ (@Ayntak) September 20, 2019

اعلان شركة ندى للالبان لم يسيء للدين بقدر ما انتقد العادات والتقاليد "السعودية" المغلفه في "الدين" بالنهاية هو نقد لحالة "التزمت" و"التشدد" التي كانت في المجتمع السعودي … الجمعيات التعاونية "الكويتية" شكو تقاطع ؟؟ — #2025 خليفة المزين (@KhalifaALmuzain) September 19, 2019

وبعد الضجة التي أحدثها الإعلان في السعودية ومقاطعة منتجاتها في الكويت، قامت الشركة بحذف الإعلان والاعتذار.

وقالت الشركة السعودية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في تويتر: ” نأسف على الالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني، وبناءً عليه قررنا حذف الفيديو”.

وأضاف البيان: “كما نود أن نوضح أننا نقف وبقوة مع الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية بين كافة شرائح مجتمعنا، ونفخر بماضي وحاضر وطننا، ونؤكد على اعتزازنا بخدمة المملكة واحترامها لكافة الآراء”

(BBC)