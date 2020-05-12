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إعلان ضوابط لتقديم الطلاب ذوي الإعاقة الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي

منذ 32 دقيقة
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الجبيهة بعمان -(أرشيفية)

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عمان-أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن تبني ضوابط وإجراءات لضمان تقديم الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي للامتحانات على أساس من المساواة مع الآخرين .
وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء ان الوزارة قامت بالتعميم على مؤسسات التعليم العالي بضرورة العمل على توفير السبل كافة التي تكفل للطلاب الوصول إلى المنصات الخاصة بتقديم الامتحانات ومواءمتها لتلبية متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة من حيث منحهم وقتا إضافيا للإجابة وفي حال تعذر ذلك فعلى تلك المؤسسات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من تقديم الامتحانات فور انتظام الدراسة باعتبارها غير مكتملة.
وأشار البيان الى ان المجلس قام بالتنسيق مع الوزارة بوضع أسس يجب مراعاتها في منصات التعليم عن بعد بحيث تتيح مرونة تكفل للطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين إمكانية الوصول وسهلة الاستخدام والوقت الإضافي المطلوب الذي كان يتم منحه لهم سابقا في تقديم الامتحانات قبل أزمة كورونا.
يذكر أن المجلس قام خلال فترة فرض الحظر بتوفير ترجمة الإشارة عن بعد للطلاب الصم الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي.
وتأتي هذه الترتيبات في ظل سعي المجلس مع قطاع التعليم في المملكة لتأمين الحد الأقصى من وصول الطلاب إلى محتوى المناهج والدروس والمحاضرات والتقييم والامتحانات.
–(بترا)

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