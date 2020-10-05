إعلان قائمة أعضاء لجنة التحكيم لجائزة لكزس للتصميم 2021

عمّان- كشفت شركة لكزس عن القائمة الكاملة لأعضاء لجنة التحكيم والمشرفين المرموقين ضمن “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2021، كما أعلنت عن تبقي أيام معدودة للمشاركة في الجائزة، وذلك حتى 11 تشرين الأول 2020. وفي نسختها للعام 2020، نسختها التاسعة، تشكل الجائزة السنوية منصة عالمية تهدف إلى دعم ورعاية المواهب الواعدة من المصممين والمبدعين فرصة فريدة لا مثيل لها للمبدعين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

واكتملت لجنة التحكيم بانضمام دونغ غونغ، المهندس المعماري الصيني الشاب الشهير، وجريج لين المهندس المعماري الأميركي المؤثر والرئيس التنفيذي لشركة “بياجيو فاست فوروارد” للروبوتات، إلى الحكام الذين تم الإعلان عنهم سابقا وهم باولا أنتونيللي، كبير أمناء الهندسة والتصميم والمدير المؤسس لقسم الهندسة المعمارية والتصميم في متحف الفن الحديث في نيويورك، وسايمون همفريز، رئيس التصميم العالمي لدى شركة لكزس وتويوتا.

وستختار لجنة التحكيم فائزا واحدا في الجائزة الكبرى من بين ستة متسابقين نهائيين خلال “أسبوع ميلانو للتصميم” المرموق 2021. ويعتمد قرار لجنة التحكيم على مدى دمج المتسابقين لأفكارهم الإبداعية مع المفاهيم الجوهرية لشركة لكزس، وهي “التوقع” و”الابتكار” و”التأثير”، مع التركيز على شعار “التصميم من أجل غد أفضل”. وستعلن شركة لكزس مطلع العام 2021 عن المتسابقين النهائيين الستة الذين سيشاركون في ورشة عمل مع مشرفين من نخبة من المصممين والمبدعين من ذوي الشهرة العالمية.

سيحظى كل من المتسابقين النهائيين بتجربة غنية، حيث سيقوم المشرفون بتوجيههم لتطوير نماذجهم الأولية والتي تجعل أفكارهم تنبض بالحياة. ومن بين المشرفين الجدد لهذا العام الفنانة والمصممة المعروفة بـ Sputniko! التي تتناول تركيباتها المبتكرة للفيديو والوسائط المتعددة تأثير التكنولوجيا على المجتمع. وستنضم Sputniko إلى المعمارية النيجيرية مريم كامارا، والمصممة الهولندية سابين مارسيليس، والمبدع ورائد الأعمال الأميركي جو دوسيت.

وسيقدم برنامج التوجيه الحصري ميزانية إنتاج فردية تصل إلى ما يزيد على 25 ألف دولار أميركي، ما يسمح للمشاركين بتحويل مفاهيمهم إلى نماذج أولية عملية سيتم عرضها في ختام جائزة لكزس للتصميم 2021، المقرر عقدها في نيسان 2021. وسيتم اختيار فائز واحد بعد أن يقدم المتسابقون النهائيون نماذجهم الأولية وأفكارهم إلى لجنة التحكيم في المناسبة التي ستحظى بحضور وسائل الإعلام العالمية ومشاركة نخبة من الضيوف.

وتعليقا على ذلك، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “تجسّد جائزة لكزس للتصميم إيماننا بتسخير قوة الإبداع لبناء مستقبل أفضل. فقد ساهمت هذه المنصة الفريدة ولقرابة عشرة أعوام في اكتشاف ألمع المواهب الجديدة ومكنتهم من تطبيق أفكارهم الإبداعية على أرض الواقع. ويعد دعم الجيل الجديد من المبدعين والمصممين عنصرا أساسيا في الجهود التي نبذلها من أجل خلق تجارب مدهشة، وتوسيع حدود ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم المبتكر. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى مجتمع التصميم العالمي لدعمهم الهائل لجائزة لكزس للتصميم، وأتطلع إلى رؤية الابتكارات التي سيقدمها المتأهلون للتصفيات النهائية والتي سيتم عرضها في ميلانو في العام 2021”.