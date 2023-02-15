إعلان قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية اليوم أو غدا

تيسير النعيمات – تعلن تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي اليوم او غدا قائمة الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية 2023، حسب تصريحات مصدر رسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ”الغد”

وبلغ العدد الإجمالي والنهائي لطلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لخريجي شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2023 والذين سددوا رسوم الطلبات 12984، وفق ما صرح به المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب لـ”الغد”.

وانتهت ليلة الاحد الماضي فترة تقديم الطلبات ووصل العدد الى (13563) طلباً، من بينهم (1134) طالباً وطالبة لم يسددوا رسم تقديم طلب الالتحاق حتى اغلاق باب تقديم الطلبات، وفق الخطيب.

ومنحت الوحدة الطلبة غير المسددين مهلة حتى نهاية دوام الإثنين الماضي لتسديد رسم الالتحاق مؤكدة انه وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

وسيتم عقب اعلان القائمة فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار إضافةً إلى الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.

ويحق لنحو 30 الف طالب التقدم بطلبات للوحدة 18 الفا منهم اجتازوا امتحان التوجيهي لاول مرة خلال الدورة التكميلية و12 الفا من الطلبة الذين تقدموا لامتحان الدورة لغايات رفع المعدل .يتنافسون على 14303 مقاعد قرر مجلس التعليم العالي تخصيصها للدورة التكميلية .

وكان مجلس التعليم العالي قرر سابقا قبول (14303) طالباً وطالبة من خريجي الدورة التكميلية 2022 / 2023 بداية الفصل الدراسي الثاني.

كما وافق مجلس التعليم العالي على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن عدم القبول في (116) تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الثاني من العام الجامعي 2022 / 2023 نتيجة إكتمال القبول في هذه التخصصات بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية الخاصة في هذه التخصصات.

ولا تتضمن قائمة التخصصات المطروحة الطب وطب الاسنان ودكتور صيدلة وصيدلة كما لا تتضمن القائمة اية تخصيصات او مكارم ملكية سامية فيما يقتصر القبول على التنافس فقط.

وسيخصص لطلبة رفع المعدل ممن تقدموا لامتحانات الدورة التكميلية نسبة 5 % من المقاعد المقرر قبولها في هذه الدورة .