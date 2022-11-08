إعلان قائمة المساركين في الجولة الثالثة من بطولة ماونتن ديو للدفع الرباعي

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات قائمة المشاركين في الجولة الثالثة من بطولة ماونتن ديو للدفع الرباعي التي ستنطلق يوم الجمعة في في متنزه غمدان – طريق المطار بمشاركة 32 متسابقا من الأردن وفلسطين.ويضم السباق الجولة بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي للمبتدئين ا التي تقام على مسار خاص بالإضافة للمسار الاعتيادي للمحترفين.

ووفقا للتعليمات التكميلية، يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة.

وستجري بالفترة من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساء الأربعاء عملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على المتسابقين في مركز رامي ابوطوق منطقة البيادر الصناعية، وستقام عملية الفحص الفني بالفترة من من الساعة الخامسة والنصف مساء إلى الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء وسيقوم المتسابقين في استكشاف المسار سيرا على الاقدام من الساعة الخامسة ولغاية الساعة السابعة يوم الخميس.

المشاركون في السباق

ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، جعفر سليحات – حسام سليحات (تويوتا هايلوكس)، معن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، محمد عبد الله وملاحه زيد عبد الله (جيب كلاسيك)، محمد قراقشية وملاحه رأفت الرمحي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، حازم فودة وملاحه شادي فودة (فلسطين) – (جيب رانجلر)، هيثم العبادي وملاحه عاهد الصلاحات (رينج روفر كلاسيك)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عبد الله حيمور وملاحه ايفان حاتوقاي (نيسان باترول)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، عطاف ذيب وملاحه محمد الغدادي ( فلسطين) – (جيب رانجلر)، عدي السرحان وملاحه اسماعيل المغربي (تويوتا هايلوكس)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، فارس نفش وملاحه شامل حاتوقاي ( جيب جي اكس)، بدر علي وملاحه زيد عباد (سوزوكي ساموراي)، فرح الياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، خالد صوان وملاحه ايهاب الزرو (جيب جراند شيروكي)، عدي صندوقة وملاحه زكريا صندوقة (تويوتا هايلوكس)، وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، عامر الظاهر وملاحه محمد شلختي (فلسطين) – (لاندر روفر)، فرس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، الياس البندك وملاحه عيسى زينة (فلسطين) – (جيب رانجلر)، محمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (تويوتا هايلوكس)، محمد النتشة وملاحه بلال أبو زينة (فلسطين) – (جيب اكس جي)، محمود حننة وملاحه حمدان حننة (فلسطين) – (تويوتا لاند كروزر).

اللجان المشرفة على السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابيلو (رئيسا) والأعضاء أحمد الشاكر وعمر زعرور، ومدير السباق موسى حزينة، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غنه جوق ، وكبير المراقبين لؤي مرعي ، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ، وضابطا السلامة: عبد الله جانخوت ورعد هاكوز، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ ، ومسؤول التسويق والإتصال داليا ناصر الدين، ومسؤولو التوقيت والنتائج نرجس الشريدة وديما الزراعيني ويزن مرعي ، ويزن حسان، ومؤيد الحلواني وعبد الرحيم محمود، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ، ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي ومسؤول موقف الصيانة يعلن لاحقا، ولجنة الفحص الفني المكونة من شرف المجالي ، ومراد مراد ، وميرا ترزي، ومجدي مراد، عيسى خير، وماهر مراد وحاتم المنير، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي ومسؤولا الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار أحمد الظاهر، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول التزويد علاء زكارنة والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.