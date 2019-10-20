إعلان قائمة المشاركين في “تحدي الدفع الرباعي” الثلاثاء

عمان – الغد – تعلن الأردنية لرياضة السيارات يوم الثلاثاء، قائمة المشاركين في سباق تحدي الدفع الرباعي – الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، الذي سينطلق عند الساعة 8:30 صباح يوم الجمعة في البحر الميت.

ووفق التعليمات التكميلية سيتم عند الساعة 3.30 عصر يوم الثلاثاء، اجراء قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الانطلاق في نادي السيارات الملكي.

وتجرى بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 6.30 مساء يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار.

وتجرى بالفترة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء من ذات اليوم عملية الفحص الفني للسيارات في مقر شركة “بي اف غودريش” للاطارات، ويتم بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 6.30 مساء من نفس اليوم، إجراء عملية التدريب للمتسابقين على مسار السباق.

ويتكون السباق من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

وكان قد فاز بسباق الدفع الرباعي الثاني يحيى صوبر وضرغام رستم – لاند روفر ديفندر بزمن 7.42.34 دقيقة وحل خالد قرعان وآية قرعان – في المركز الثاني جيب رانجلر بزمن 7.42.81 دقيقة، وجاء أحمد شاكر ونديم سبانخ – جيب رانجلر بالمركز الثالث بزمن 8.21.92 دقيقة.

اللجان المشرفة على السباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) والاعضاء عمر زعرور وعمران سكجها ، ويدير السباق موسى حزينة ، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق ، وكبير المراقبين سامر عبيدو ، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو ، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ ، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤولو التوقيت والنتائج نرجس الشريدة وديما الزراعيني وسامي عبيدو ويزن مرعي ومروة أبو بكر ويزن حسان، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ، ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤول موقف الصيانة لؤي مرعي، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي ومسؤولا الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤولا دخول وخروج السيارات للمضمار حنا القبطي وأحمد الظاهر، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون، ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوزام رضا بكر وحكام الوقائع : كافة ضباط الحدث المذكرين أعلاه والعاملين في الميدان.